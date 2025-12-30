 2025-12-17T10:26:01.779Z

Im Liveticker: Die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Bielefeld

27. Bielefelder Hallenstadtmeisterschaft

Holt sich der favorisierte Westfalenligist VfL Theesen den Titel oder kann einer der ambitionierten Außenseiter wie Bezirksligist VfB Fichte Bielefeld mit den Icon League-erfahrenen Ak und Sözer triumphieren?

Ab 16.30 Uhr ist FuPa Westfalen im Liveticker dabei.

