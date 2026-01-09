Im Liveticker: Die Endrunde bei der HSM Dortmund

Oberligist ASC 09 Dortmund hatte sich mit teilweise bescheidenen Leistungen durch die Zwischenrunde gequält, letztlich aber erfolgreich durch einen knappen 1:0-Sieg gegen TV Brechten, der sich danach ebenfalls qualifizierte. Der ASC ist neben Westfalenligist BSV Schüren der Favorit auf den Titel.

Oberligist Türkspor Dortmund und Westfalenligist FC Brünninghausen waren in der Zwischenrunde auf der Strecke geblieben, so dass Plätze für Außenseiter wie A-Ligist DJK BW Huckarde frei wurden. Außerdem sind vier Landes- und fünf Bezirksligisten in der Endrunde dabei.

Der Modus sieht zunächst vier Dreier-Gruppen am Freitag ab 16.30 Uhr vor. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen in das Viertelfinale am Samstag (ab 16 Uhr) ein und spielen danach im "normalen" K.o.-System weiter.

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.