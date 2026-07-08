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Im Liveticker! Die Auslosung des Niederrheinpokals
Hier präsentieren wir euch die Auslosung des Niederrheinpokals live ab 18 Uhr im Ticker!
von Linus Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Die Auslosung des Niederrheinpokals hier Live im Ticker – Foto: Markus Verwimp
Wenn ihr keine Paarung der ersten Runde des Niederrheinpokals verpassen wollt, dann seid ihr hier genau richtig! FuPa Niederrhein ist live vor Ort, wenn in der Sportschule Wedau in Duisburg die Lose gezogen werden. Verfolgt die Auslosung bequem im Livestream oder direkt hier im Ticker und erfahrt sofort alle Paarungen.