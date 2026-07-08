 2026-07-08T14:26:30.907Z

Ticker

Im Liveticker! Die Auslosung des Niederrheinpokals

Hier präsentieren wir euch die Auslosung des Niederrheinpokals live ab 18 Uhr im Ticker!

von Linus Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Die Auslosung des Niederrheinpokals hier Live im Ticker
Die Auslosung des Niederrheinpokals hier Live im Ticker – Foto: Markus Verwimp

Verlinkte Inhalte

Niederrheinpokal
F-Niederrheinpokal
F. Düsseld.
MSV Duisburg
RW Essen

Wenn ihr keine Paarung der ersten Runde des Niederrheinpokals verpassen wollt, dann seid ihr hier genau richtig! FuPa Niederrhein ist live vor Ort, wenn in der Sportschule Wedau in Duisburg die Lose gezogen werden. Verfolgt die Auslosung bequem im Livestream oder direkt hier im Ticker und erfahrt sofort alle Paarungen.

+++ Die Ü32-Auslosung +++

Blau-Weiß Fuhlenbrock - TuS Stenern

Sportfreunde Niederwenigern - ASV Tiefenbroich

SC Buschhausen - TSV Ronsdorf

Lohausener SV - Sportfreunde Dölberg

FC Neukrichen/Vluyn - SC Waldniel

Rot-Weiß Venn - SV Burgaltendorf

+++ Die Auslosung der Herren +++

+++ Die Auslosung der Frauen +++

Diese Mannschaften sind im Lostopf der Herren

  1. Rot-Weiss Essen (3. Liga)
  2. MSV Duisburg (3. Liga)
  3. Fortuna Düsseldorf (3. Liga)
  4. Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)
  5. Wuppertaler SV (Regionalliga)
  6. 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  7. SSVg Velbert (Regionalliga)

    Teilnehmer Oberliga Niederrhein

  8. KFC Uerdingen
  9. Sportfreunde Baumberg
  10. Ratingen 04/19
  11. SpVg Schonnebeck
  12. VfB 03 Hilden
  13. SV Sonsbeck
  14. DJK Adler Union Frintrop
  15. 1. FC Kleve
  16. ETB Schwarz-Weiß Essen
  17. VfB Homberg
  18. TSV Meerbusch
  19. FC Büderich
  20. SC St. Tönis
  21. 1. FC Monheim
  22. SV Biemenhorst
  23. Holzheimer SG
  24. VfL Jüchen-Garzweiler
  25. Blau-Weiß Dingden

    Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  26. Duisburger FV
  27. Sportfreunde Hamborn 07
  28. FSV Duisburg
  29. VfB Speldorf

    Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf

  30. Lohausener SV
  31. FC Kosova Düsseldorf
  32. DSC 99 Düsseldorf

    Teilnehmer Kreispokal Essen

  33. SC Werden-Heidhausen
  34. ESC Rellinghausen
  35. FC Kray
  36. SG Essen-Schönebeck

    Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss

  37. SC Kapellen-Erft
  38. 1. FC Grevenbroich-Süd
  39. SV Rosellen

    Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld

  40. OSV Meerbusch
  41. TSV Kaldenkirchen
  42. VSF Amern
  43. SC Union Nettetal

    Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern

  44. Viktoria Goch
  45. SF Broekhuysen
  46. DJK Twisteden

    Teilnehmer Kreispokal Moers

  47. Büdericher SV
  48. TuS Xanten
  49. SV Scherpenberg

    Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

  50. Sportfreunde Neuwerk
  51. Rheydter SV
  52. SpVg Odenkirchen

    Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop

  53. VfB Bottrop
  54. SC Oberhausen
  55. SW Alstaden

    Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt

  56. VfL Rhede
  57. SV Friedrichsfeld
  58. SV Haldern

    Teilnehmer Kreispokal Remscheid-Solingen

  59. DV Solingen
  60. FC Remscheid
  61. TSV Solingen

    Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg

  62. 1. FC Wülfrath
  63. TSV Ronsdorf
  64. SC Sonnborn