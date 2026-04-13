 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Im Liveticker: Der 7. Spieltag der Icon League Season 4

Gelingt Fokus Eagles der Startrekord?

von red · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Bader

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In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Die aus der Baller League gewechselte Mannschaft Eintracht Spandau kommt gar nicht zurecht und dürfte nach sechs Niederlagen zum Auftakt kein Kandidat mehr für die Play-Ins sein.

Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und spielt heute gegen Spandau um einen Icon League-Rekord. Noch nie ist eine Mannschaft mit sieben Siegen gestartet!

>>> zur aktuellen Tabelle

FuPa ist am 7. Spieltag im Liveticker dabei.

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