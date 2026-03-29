Im Liveticker: Der 3. Spieltag der Icon League Season 4
Die Icon League ist wieder da!
von red · Heute, 17:45 Uhr
In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start, darunter Eintracht Spandau aus der kürzlich eingestellten Baller League.
Mit einem "Doppel-Spieltag" geht es weiter. Sowohl am heutigen Sonntag als auch morgen wird in der Icon League gespielt.
FuPa ist im Liveticker dabei.
Der 3. Spieltag im Überblick:
BUZZ Club - SC Bürgeramt
Two Stripes - Eintracht Spandau
DNA Athletics - FC Berlin City
Onefootball - PLYRS United
Wontorriors - Berlin Underdogs
Der 2. Spieltag im Überblick:
Mo., 23.03.2026, 18:00 Uhr
Berliner Underdogs – BUZZ Club 7:3
Tore: 1:0 Suntic (9. Eigentor), 1:1 Metidji (12.), 2:1 Bayram (13.), 3:1 Asanovic (15.), 4:1 Sudar (15. Foulelfmeter), 5:1 Mohand Arifi (17.), 5:2 Cherny (18.), 6:2 Sudar (22.), 7:2 Mohand Arifi (24.), 7:3 Oubelkhiri (24.)
Mo., 23.03.2026, 18:45 Uhr
Wontorriors FC – Fokus Eagles 9:13
Tore: 0:1 Baca (1.), 0:2 Wazneh (2.), 0:3 Tekin (5.), 1:3 von Knebel (10.), 2:3 (11.), 3:3 Büyüksakarya (13.), 4:3 Cornils (14.), 4:4 Herzog (16.), 5:7 Maggio (17.), 4:7 Tekin (17.), 4:6 Tekin (17.), 4:5 Tekin (17.), 5:8 Wazneh (21.), 6:8 Claus (21.), 7:8 Claus (21.), 8:8 Claus (21.), 9:8 Claus (21.), 9:9 Giardini (22.), 9:10 Friede (22.), 9:11 Hoxha (24.), 9:12 Tekin (24.), 9:13 Baca (24.+1)
Mo., 23.03.2026, 19:30 Uhr
The Pack – FC Berlin City 11:7
Tore: 1:0 Alvarez (3.), 1:1 Günay (4.), 2:1 Derflinger (5.), 3:1 Tomson (6.), 4:1 Sauermilch (7.), 5:1 Salman (14.), 5:2 Grünberg (14.), 5:5 Aghnima (15.), 5:4 Grünberg (15.), 5:3 Grünberg (15.), 5:6 Aghnima (16.), 6:6 Pusch (17.), 7:6 Sauermilch (18.), 9:6 Derflinger (20.), 8:6 Derflinger (20.), 10:6 Tomson (20.), 11:6 Alvarez (21.), 11:7 Günay (24.)
Mo., 23.03.2026, 20:15 Uhr SC Bürgeramt – DNA Athletics 10:9 n. V.Tore:
1:0 Brosinski (1.), 1:1 Cirillo (3.), 1:2 Bajrami (4.), 1:3 Bajrami (5.), 2:3 Yilmaz (6.), 3:3 Feka (7.), 4:3 Brandt (8.), 5:3 Brandt (8.), 5:4 Kobrowski (9.), 6:4 Halstenberg (13.), 7:7 Cirillo (13.), 7:6 Cirillo (13.), 7:5 Cirillo (13.), 7:4 Halstenberg (13.), 7:8 Ammon (14.), 8:8 Brosinski (15.), 8:9 Brosinski (16. Eigentor), 9:9 Brosinski (19.), 10:9 Halstenberg (24.+1)
Mo., 23.03.2026, 21:35 Uhr FC PLYRS United – Eintracht Spandau 7:6 n. V.Tore:
0:1 Repic (1. Eigentor), 1:1 Pusic (3.), 2:1 Pusic (8.), 3:1 Vehab (13.), 4:1 Sesar (17.), 4:2 Kohlstädt (19.), 4:3 Jaszczak (19.), 5:3 Pusic (22.), 6:3 Pusic (22.), 6:4 Itter (24.), 6:5 Haitz (24.), 6:6 Jaszczak (24.), 7:6 Sözer (24.+4)
Mo., 23.03.2026, 22:15 Uhr
FC Onefootball – Two Stripes United 6:7
Tore: 0:1 Alaisame (3.), 0:2 Graudenz (9.), 0:3 El Morabiti (11.), 1:3 Marti (13.), 2:3 Fries (14.), 2:4 Antonaci (17.), 2:5 El Morabiti (18.), 3:5 Brossmann (19.), 4:5 Dzindic (20.), 5:5 Dzindic (20.), 5:6 El Morabiti (22.), 6:6 Betz (23.), 6:7 Assadollahi (24.)