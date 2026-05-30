 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligavorschau

Im Liveticker: Delay Sports empfängt GW Neukölln

Der 28.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 in der Vorschau - Zum Liveticker nach unten scrollen

von far · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Zum Liveticker von Delay Sports nach unten scrollen! In der Bezirksliga Staffel 2 wird jeder Spieltag wertvoller. Drei Mannschaften kämpfen weiterhin um die beiden Aufstiegsplätze in die Landesliga. Tabellenführer Delay Sports Berlin geht mit drei Punkten Vorsprung vor SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II in den 28. Spieltag. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Besonders Heinersdorf, Wilhelmsruh und Charlottenburg II benötigen dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Traber ist Kreisliga-A Ligist und Stern Britz hilft nur ein Wunder

Heute, 12:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
1
1

Veritas darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Das Spiel gegen Delay Sports in der Woche müssen sie absagen wegen Urlaubsabwesenheiten und Krankheiten. Gegen Wittenau geht die Mannschaft als klarer Favorit ins Spiel. Die Gäste haben sich zuletzt stabilisiert und wollen dem Titelanwärter das Leben schwer machen.

Heute, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
12:00

Im direkten Kellerduell geht es um wichtige Punkte für Charlottenburg. Traber ist abgestiegen.

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
12:00

Lübars will sich in der oberen Tabellenhälfte behaupten und zuhause den nächsten Dreier einfahren. Sparta reist mit zuletzt ordentlichen Ergebnissen an und möchte den Abstand zur Gefahrenzone weiter vergrößern.

Heute, 12:15 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
12:15

Bosna peilt den nächsten Heimsieg an und geht gegen den abstiegsbedrohten Gegner favorisiert in die Begegnung. Wilhelmsruh benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf.

Heute, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
1
0

Der Tabellenführer steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen das kampfstarke Team aus Neukölln. Delay stellt die beste Offensive der Liga und will den Vorsprung an der Spitze verteidigen. Neukölln hofft auf eine Überraschung gegen den Aufstiegsfavoriten. Für Neukölln Trainer Volkan Ergin wird es das drittletzte Spiel bei Grünweiss sein. Er verlängert seinen Vertrag nicht mehr.

Heute, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
0
1

Für beide Mannschaften geht es um enorm wichtige Punkte. Heinersdorf kämpft gegen den Abstieg, während der Berliner TSC mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen kann. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

Heute, 14:30 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
14:30

Stern Britz schöpft nach den jüngsten Erfolgen wieder etwas Hoffnung und muss alle restlichen Spiele gewinnen. Um eine kleine theoretische Chance zu haben. Grünau reist jedoch mit einer starken Saisonbilanz an und will seine Position im oberen Mittelfeld festigen.

Heute, 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
14:00

Das Spitzenspiel des Spieltags. Stern Marienfelde darf im Aufstiegskampf keinen Boden verlieren und trifft auf den starken Tabellenvierten. Der VfB gehört zu den unangenehmsten Gegnern der Liga, hat aber keine Chance mehr im Aufstiegsrennen.

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