Im Liveticker: Delay Sports empfängt GW Neukölln

Zum Liveticker von Delay Sports nach unten scrollen! In der Bezirksliga Staffel 2 wird jeder Spieltag wertvoller. Drei Mannschaften kämpfen weiterhin um die beiden Aufstiegsplätze in die Landesliga. Tabellenführer Delay Sports Berlin geht mit drei Punkten Vorsprung vor SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II in den 28. Spieltag. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Besonders Heinersdorf, Wilhelmsruh und Charlottenburg II benötigen dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Traber ist Kreisliga-A Ligist und Stern Britz hilft nur ein Wunder

Heute, 12:00 Uhr SFC Veritas 96 SFCV 96 Wittenauer SC Concordia Wittenau 1 1 PUSH

Veritas darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Das Spiel gegen Delay Sports in der Woche müssen sie absagen wegen Urlaubsabwesenheiten und Krankheiten. Gegen Wittenau geht die Mannschaft als klarer Favorit ins Spiel. Die Gäste haben sich zuletzt stabilisiert und wollen dem Titelanwärter das Leben schwer machen.

Im direkten Kellerduell geht es um wichtige Punkte für Charlottenburg. Traber ist abgestiegen.

Lübars will sich in der oberen Tabellenhälfte behaupten und zuhause den nächsten Dreier einfahren. Sparta reist mit zuletzt ordentlichen Ergebnissen an und möchte den Abstand zur Gefahrenzone weiter vergrößern.

Heute, 12:15 Uhr SV Bosna Berlin 94 SV Bosna FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 12:15 PUSH

Bosna peilt den nächsten Heimsieg an und geht gegen den abstiegsbedrohten Gegner favorisiert in die Begegnung. Wilhelmsruh benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf.

Heute, 12:30 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln 1 0 PUSH

Der Tabellenführer steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen das kampfstarke Team aus Neukölln. Delay stellt die beste Offensive der Liga und will den Vorsprung an der Spitze verteidigen. Neukölln hofft auf eine Überraschung gegen den Aufstiegsfavoriten. Für Neukölln Trainer Volkan Ergin wird es das drittletzte Spiel bei Grünweiss sein. Er verlängert seinen Vertrag nicht mehr.

Heute, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf Berliner TSC Berliner TSC 0 1 PUSH

Für beide Mannschaften geht es um enorm wichtige Punkte. Heinersdorf kämpft gegen den Abstieg, während der Berliner TSC mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen kann. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

Heute, 14:30 Uhr SV Stern Britz 1889 Stern Britz Grünauer BC 1917 Grünauer BC 14:30 PUSH

Stern Britz schöpft nach den jüngsten Erfolgen wieder etwas Hoffnung und muss alle restlichen Spiele gewinnen. Um eine kleine theoretische Chance zu haben. Grünau reist jedoch mit einer starken Saisonbilanz an und will seine Position im oberen Mittelfeld festigen.

Heute, 14:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II VfB Berlin 1911 VfB Berlin 14:00 PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags. Stern Marienfelde darf im Aufstiegskampf keinen Boden verlieren und trifft auf den starken Tabellenvierten. Der VfB gehört zu den unangenehmsten Gegnern der Liga, hat aber keine Chance mehr im Aufstiegsrennen.

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