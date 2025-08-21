Im Liveticker: Auslosung der 2. Runde im Niederrheinpokal

Als einziger Kreisligist hält der STV Hünxe weiterhin sensationell die Fahne hoch. In der Theorie könnte es nun gegen einen sechs Klassen höher spielenden Kontrahenten gehen. Hier beschränkt sich die Wahl auf die einzigen beiden Drittligisten im Lostopf. Der MSV Duisburg setzte sich zuletzt erst problemlos gegen Victoria Mennrath durch (7:0), während die Erstrundenpartie von Rot-Weiss Essen noch aussteht. Erst am kommenden Mittwoch (27. August, 19 Uhr) geht es gegen den SV Solingen, wodurch auch ein Doppellos unter den 33 noch verbliebenen Teams gezogen wird. Von den diesjährigen Oberligisten verabschiedete sich lediglich der TSV Meerbusch in Runde eins. Ansonsten fehlen nur noch die Aufsteiger Holzheimer SG und DJK Adler Union Frintrop, die sich nicht über den Kreispokal qualifizierten.

Ausgelost wird aus der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Hauptverantwortlich für die Auslosung ist Vorsitzende des Verbandfußballausschusses (VFA), Wolfgang Jades.