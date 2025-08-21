Im Liveticker: Auslosung der 2. Runde im Niederrheinpokal

Als einziger Kreisligist hält der STV Hünxe weiterhin sensationell die Fahne hoch. In der Theorie könnte es nun gegen einen sechs Klassen höher spielenden Kontrahenten gehen. Hier beschränkt sich die Wahl auf die einzigen beiden Drittligisten im Lostopf. Der MSV Duisburg setzte sich zuletzt erst problemlos gegen Victoria Mennrath durch (7:0), während die Erstrundenpartie von Rot-Weiss Essen noch aussteht. Erst am kommenden Mittwoch (27. August, 19 Uhr) geht es gegen den SV Solingen, wodurch auch ein Doppellos unter den 33 noch verbliebenen Teams gezogen wird. Von den diesjährigen Oberligisten verabschiedete sich lediglich der TSV Meerbusch in Runde eins. Ansonsten fehlen nur noch die Aufsteiger Holzheimer SG und DJK Adler Union Frintrop, die sich nicht über den Kreispokal qualifizierten.
Ausgelost wird aus der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Hauptverantwortlich für die Auslosung ist Vorsitzende des Verbandfußballausschusses (VFA), Wolfgang Jades.
MSV Duisburg
*Rot-Weiss Essen
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
1. FC Bocholt
RW Oberhausen
SpVg Schonnebeck
1. FC Kleve
VfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
SV Sonsbeck
FC Büderich
Sportfreunde Baumberg
VfB Homberg
SV Biemenhorst
Ratingen 04/19
SC St. Tönis
1. FC Monheim
VfL Jüchen-Garzweiler
KFC Uerdingen
SV Blau-Weiß Dingden
SC Union Nettetal
TSV Solingen
TuRU Düsseldorf
SV Scherpenberg
SC Velbert
ASV Süchteln
Sportfreunde Niederwenigern
Rheinland Hamborn
TV Kalkum-Wittlaer
SV Uedesheim
SV Solingen*
STV Hünxe
*Erstrundenspiel steht noch aus.
1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 9. & 10. September 2025
Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025
Viertelfinale: 18. & 19. November 2025
Halbfinale: 24. & 25. März 2025
Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026
1. Runde: 24. August 2025
Achtelfinale: 22. November 2025
Viertelfinale: 22. Februar 2026
Halbfinale: 29. März 2026
Finale: 25. Mai 2026
2025: Rot-Weiss Essen
2024: Rot-Weiss Essen
2023: Rot-Weiss Essen
2022: SV Straelen
2021: Wuppertaler SV
2020: Rot-Weiss Essen
2019: KFC Uerdingen
2018: Rot-Weiß Oberhausen
2017: MSV Duisburg
2016: Rot-Weiss Essen
2015: Rot-Weiss Essen
2014: MSV Duisburg
2013: Sportfreunde Baumberg
2012: Rot-Weiss Essen
2011: Rot-Weiss Essen
2010: ETB Schwarz-Weiß Essen
2009: VfB Speldorf
2008: Rot-Weiss Essen
2007: Wuppertaler SV
2006: SSVg Velbert
2005: Wuppertaler SV
2004: Rot-Weiss Essen
2003: SSVg Velbert
2002: Rot-Weiss Essen
2001: KFC Uerdingen
2000: Wuppertaler SV
1999: Wuppertaler SV
1998: Rot-Weiß Oberhausen
1997: Borussia Mönchengladbach Amateure
1996: Rot-Weiß Oberhausen
1995: Rot-Weiss Essen
1994: FC Remscheid
1993: kein Endspiel ausgetragen
1992: kein Endspiel ausgetragen
1991: FC Remscheid
1990: kein Endspiel ausgetragen
1989: MSV Duisburg
1988: kein Endspiel ausgetragen
1987: ETB Schwarz-Weiß Essen
1986: Viktoria Goch
1985: Wuppertaler SV
1984: kein Endspiel ausgetragen
1983: 1. FC Bocholt
1982: Bayer Uerdingen Amateure
1981: Wuppertaler SV