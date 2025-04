Im Livestream: Verbandsliga-Abstiegskrimi steigt in Worms

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Der Amateurfußball biegt in die Crunch-Time der Saison ab und hält am Samstag um 15 Uhr ein echtes Kracher-Duell bereit. In der Verbandsliga Südwest duellieren sich die Kellerkinder der TSG Pfeddersheim und der TSG Bretzenheim im Wormser Uwe-Becker-Stadion um drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Allgemeine Zeitung und die Wormser Zeitung übertragen das Kellerduell live und in voller Länge - kommentiert von den Sportreportern Dominik Theis und Torben Schröder. Wer die Partie live verpasst, kann sich die kompletten 90 Minuten hier auch im Re-Live anschauen.