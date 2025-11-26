Im Livestream: U23 des 1. FC Magdeburg empfängt den Spitzenreiter

Mit zwei Siegen in Folge hatte die U23 des 1. FC Magdeburg zuletzt wieder zur Form gefunden. Am Mittwochabend wartet nun die denkbar schwerste Aufgabe auf das Team von Interimstrainer Daniel Wölfel: Es geht gegen den Spitzenreiter (im Livestream auf volksstimme.de und mz.de ).

In der Avnet-Arena haben die Blau-Weißen am Mittwoch um 19 Uhr den 1. FC Lokomotive Leipzig zu Gast, der in der vergangenen Saison die Meisterschaft der Regionalliga Nordost gewann und auch aktuell wieder ganz oben steht. Mit 40 Punkten aus 16 Partien haben die Leipziger ihren Anspruch, erneut um den Drittliga-Aufstieg zu spielen, klar untermauert.

Dagegen nimmt die FCM-Reserve in ihrer ersten Regionalliga-Spielzeit überhaupt eine solide Rolle im Mittelfeld ein. Mit gleich vielen Siegen wie Niederlagen und 23 Punkten auf dem Konto steht der Aufsteiger auf Tabellenrang acht. Gegen die "Großen" der Liga wie Carl-Zeiss Jena (1:2), den FC Rot-Weiß Erfurt (1:3), den FSV Zwickau (0:1) oder den Halleschen FC (0:1) konnte der Neuling noch nicht punkten. Ändert sich dies nun ausgerechnet gegen den Tabellenführer?

Die Antwort gibt es am Mittwochabend –für Fans und Interessierte auch vom heimischen Wohnzimmer aus. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Regionalliga-Begegnung im Livestream. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung im Preis inklusive. Alle weiteren Interessierten können mit dem vierwöchigen Probe-Abo für einmalig fünf Euro live dabei sein.

