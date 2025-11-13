Im Livestream: TSV Mommenheim erwartet TSV Zornheim zum Derby

Zum Livestream bei der Allgemeinen Zeitung

Barolis TSV hat zuletzt zehn Tore in zwei Spielen erzielt, am vergangenen Sonntag die TSG Bretzenheim II mit 6:1 besiegt. Die Zornheimer durchschreiten dagegen nach einem sehr guten Saisonstart mit drei Siegen derzeit ein Tal, haben zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert, dabei kein Tor erzielt. Das Team von Spielertrainer Fabian Meurer hofft, dass im Derby der Knoten platzt. Das Spiel wird kommentiert von AZ-Reporter Peter Schneider, begleitet und unterstützt von Marian Butscher, dem verletzten Mommenheimer Torhüter, der bis zum Sommer noch in Zornheim zwischen den Pfosten stand.