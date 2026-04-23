Im Livestream: SV Gonsenheim bittet FCK II zum Wildpark-Duell

Mainz. Vier Spiele ungeschlagen, breite Brust – doch jetzt wartet auf den SV Gonsenheim ein richtig dicker Brocken. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar empfängt der SVG am heimischen Wildpark mit dem 1. FC Kaiserslautern II den Tabellenzweiten. Und die Pfälzer müssen gewinnen, wenn sie im Aufstiegskampf mit dem FK Pirmasens nicht an Boden verlieren wollen. Reißt also die Serie des SVG oder bringen die Gonsenheimer den FCK zum Taumeln?

Findet es heraus! Die Allgemeine Zeitung überträgt die Partie am Sonntag ab 15 Uhr live und in voller Länge. Kommentiert von den Sportreportern Torben Schröder und Florian Schlecht.

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