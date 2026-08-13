Im LIVESTREAM: Löwen-Premierendreier vor 5.000 Fans in Memmingen?

Treffsicher bisher nur im Pokal: Loris Husic' Löwen feierten unter der Woche im Pokal in Wendelstein. – Foto: Wolfgang Zink

Gelingt den Münchner Löwen der erste Liga-Dreier 2026/27? Ausgerechnet beim bisher verlustpunktfreien FC Memmingen!? Wir präsentieren euch das Duell zwischen dem FC Memmingen und dem TSV 1860 München im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht. Und hier zum Liveticker der Partie.