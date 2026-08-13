Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Im LIVESTREAM: Löwen-Premierendreier vor 5.000 Fans in Memmingen?
4. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Memmingen vs. TSV 1860 München am Freitagabend live im Stream und im ausführlichen Liveticker
von red · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Treffsicher bisher nur im Pokal: Loris Husic' Löwen feierten unter der Woche im Pokal in Wendelstein. – Foto: Wolfgang Zink
Gelingt den Münchner Löwen der erste Liga-Dreier 2026/27? Ausgerechnet beim bisher verlustpunktfreien FC Memmingen!? Wir präsentieren euch das Duell zwischen dem FC Memmingen und dem TSV 1860 München im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht. Und hier zum Liveticker der Partie.
Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.