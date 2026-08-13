 2026-08-12T04:46:12.593Z

Livestream

Im LIVESTREAM: Löwen-Premierendreier vor 5.000 Fans in Memmingen?

4. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Memmingen vs. TSV 1860 München am Freitagabend live im Stream und im ausführlichen Liveticker

von red · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Treffsicher bisher nur im Pokal: Loris Husic' Löwen feierten unter der Woche im Pokal in Wendelstein.
Treffsicher bisher nur im Pokal: Loris Husic' Löwen feierten unter der Woche im Pokal in Wendelstein. – Foto: Wolfgang Zink

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TSV 1860
FC Memmingen

Gelingt den Münchner Löwen der erste Liga-Dreier 2026/27? Ausgerechnet beim bisher verlustpunktfreien FC Memmingen!? Wir präsentieren euch das Duell zwischen dem FC Memmingen und dem TSV 1860 München im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht. Und hier zum Liveticker der Partie.

Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
19:00live
Zum ausführlichen FuPa-Liveticker der Partie gelangt ihr per Klick aufs Match.