Im Livestream Kleinfeld-Turnier in Polen: Deutschland dominiert Ungarn

Als Vorbereitung auf den "Socca Euro Cup" nimmt die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft um das Nationaltrainer-Duo Malte Froehlich und Marc Müller am heutigen Samstag bei einem Einladungsturnier in Polen teil.
Neben den Gastgebern, immerhin amtierender Weltmeister, wird Ungarn beim "JOCZ Stomil Cup 2026" dabei sein. Im Modus Jeder-gegen-Jeden geht es ab 18.15 Uhr in Olsztyn los.
Auf dem polnischen Youtube-Kanal PilkaNaOrliku werden die Partien live übertragen. Auch der deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband (DKFV) zeigt die deutschen Partien auf seinem Twitch-Kanal Kleinfeldfussball. Die Streams haben wir für euch hier eingefügt.
Mit Reichel, Alaisame, Cirillo, Brossmann, Aghnima und Tekin wurden sechs Debütanten berufen.
Das ist der deutsche Kader:
Lukas Betz (27, Tor) | Fokus Eagles/Icon League) | Delay Sports Berlin/Bezirksliga Berlin
Niklas Reichel (30, Tor) | Gönrgy Allstars/Baller League | vereinslos (früher Regionalliga Südwest mit Schott Mainz), war für die Weltmeisterschaft in Mexiko nominiert, musste aber absagen.
Kaies Alaisame (24) | Two Stripes United/Icon League | FC Büderich/Oberliga Niederrhein
Marco Cirillo (27) | Protatos/Baller League | SpVg Solingen 03/Landesliga Niederrhein | 116-facher Regionalliga-Akteur (u. a. SG Wattenscheid 09, KFC Uerdingen, Wuppertaler SV)
Pascal Brossmann (23) | Fokus Eagles/Icon League) | Delay Sports Berlin/Bezirksliga Berlin
Benedict Chandra (28) | FC One Football/Icon League | 1. SC Göttingen 05/Landesliga Braunschweig
Hischem Metidji (26) | Buzz Club/Icon League | ASV Hamburg/Landesliga Hamburg
Konstantin Fries (26) | FC One Football/Icon League | SC Lahr/Verbandsliga Südbaden
Emanuele Giardini (29) | Fokus Eagles/Icon League | SV Linx/Verbandsliga Südbaden
Amar Cekic (33) | No Rules/Kings League | DNA Athletics/Icon League | Jahn Regensburg/Futsal Bundesliga (HAT KURZFRISTIG ABGESAGT)
Fouad Aghnima (28) | FC One Football/Icon League | SC Hicret Bielefeld/Bezirksliga Westfalen | MCH Futsal Bielefeld/Futsal Bundesliga
Emincan Tekin (23) | Fokus Eagles/Icon League | vereinslos (früher TeBe Berlin und Hertha BSC Berlin II/Regionalliga Nordost)