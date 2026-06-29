Im Livestream: Der 1. FC Magdeburg startet in die Vorbereitung 2. Bundesliga +++ Am Montag bitten Petrik Sander und Pascal Ibold ihre Mannschaft zum ersten Mal auf den Platz von Kevin Gehring · 29.06.2026, 11:05 Uhr · 0 Leser

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Die übliche Diagnostik - so wie sportmedizinische Untersuchungen und der Laktattest - wurden schon zum Ende der vergangenen Woche vorgenommen. Am Montag nun startet der 1. FC Magdeburg auch offiziell in die Vorbereitung. Petrik Sander und Pascal Ibold bitten ihre Mannschaft zum ersten Mal auf den Platz. Die Volksstimme überträgt die erste Einheit im Livestream.

Auch im Trainerstab des 1. FC Magdeburg gab es Veränderungen im Sommer. So tritt der gebürtige Halberstädter und ehemalige FCM-Nachwuchsspieler Felix Binsker die Nachfolge von Jannik Kirchenkamp (Wechsel zu Hannover 96) als Athletik- und Rehacoach an. Neu im Funktionsteam ist ebenfalls Erwin Bradasch: Der 45-Jährige war zuletzt als Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt und übernimmt nun in selber Funktion in Magdeburg. Der gebürtige Darmstädter solle als "wichtige Brücke zu unseren Top-Talenten im NLZ" fungieren, hatte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel erklärt. Zu den FuPa-Profilen:



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