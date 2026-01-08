 2026-01-08T14:38:04.769Z

Im Livestream: Auslosung der Endrunde des LZ-Cups

Wer wird lippischer Hallenmeister?

Zwölf Mannschaft machen am Sonntag den Sieger beim sogenannten "LZ-Cup", die lippischen Hallenfußball-Meisterschaften, unter sich aus.

Aus dem Fußball-Kreis Detmold haben sich qualifiziert:

Post TSV Detmold (LL, Titelverteidiger), SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL), SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL), TSV Horn-Bad Meinberg (KLA), FC Augustdorf (KLA), FSV Pivitsheide (KLA)

Aus dem Fußball-Kreis Lemgo haben sich qualifiziert:

TuS Lipperreihe (BL), TBV Lemgo (BL), TuS Ahmsen (BL), TSV Schötmar (KLA), Eintracht Lemgo (KLA), FC Schwelentrup-Spork/Wendlinghausen (KLA),

