Im Live- und Videoticker: Hansa empfängt Meteor

Ein echtes Topspiel eröffnet den Spieltag: Der Vierte trifft auf den Sechsten. FC Stern Marienfelde 1912 spielt eine gute Saison und hält als Vierter (38 Punkte) Anschluss an die Aufstiegsplätze. Türkiyemspor Berlin liegt als Sechster (34 Punkte) nur knapp dahinter. Mit einem Sieg kann Marienfelde den Druck auf die Top drei erhöhen, während Türkiyemspor bei einem Erfolg selbst wieder voll ins Rennen eingreift. Ein richtungsweisendes Spiel im oberen Tabellendrittel.

Klare Rollenverteilung: Der Drittplatzierte Köpenicker FC (39 Punkte) empfängt Schlusslicht SC Union 06 (16., 8 Punkte). Für Köpenick zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg. Union 06 hingegen steht bereits tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung. Zumal der KFC mit Dennis Bohnsack den Toptorjäger der Liga hat (22 Goals)

Köpenicks Topstürmer Dennis Bohnsack li – Foto: Frank Arlinghaus

Spitzenteam gegen formstarken Verfolger: Tabellenführer BFC Meteor 06 (48 Punkte) reist zum Siebten FSV Hansa 07 (32 Punkte). Meteor stellt die beste Defensive der Liga und will den direkten Aufstieg festigen. Hansa hingegen kann mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen setzen und sich weiter im oberen Mittelfeld etablieren. Für Meteor ein Pflichtsieg im Titelrennen.

Morgen, 14:00 Uhr FV Wannsee FV Wannsee BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II 14:00 PUSH

Abstiegskampf gegen gesichertes Mittelfeld: FV Wannsee ist als Vorletzter (15., 12 Punkte) stark unter Druck und benötigt dringend Punkte. BSV Eintracht Mahlsdorf II steht auf Rang acht (29 Punkte) im sicheren Mittelfeld. Für Wannsee zählt jeder Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, während Mahlsdorf ohne großen Druck aufspielen kann.

Morgen, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia FC Liria 1985 Berlin FC Liria 11:00 PUSH

Hier treffen Extreme aufeinander: Der Zweite SSC Teutonia (43 Punkte) kämpft um den direkten Aufstieg, während FC Liria 1985 Berlin als 14. (13 Punkte) mitten im Abstiegskampf steckt. Teutonia überzeugt offensiv (60 Tore) und geht als klarer Favorit ins Spiel. Liria braucht jeden Punkt, um die Abstiegsplätze zu verlassen – eine schwierige Aufgabe gegen einen Aufstiegsaspiranten.

Morgen, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 14:00 PUSH

Der Fünfte gegen den Zehnten: VfB Hermsdorf Berlin (37 Punkte) mischt noch im erweiterten Aufstiegsrennen mit und will mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten. FC Viktoria 1889 Berlin II (23 Punkte) befindet sich im unteren Mittelfeld und braucht Punkte, um nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Vorteil klar bei Hermsdorf.

Direktes Duell im Tabellenkeller: Der Elfte FSV Berolina Stralau 1901 und der Zwölfte VfB Fortuna Biesdorf II stehen beide bei 20 Punkten. Beide Teams haben nur einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ein Sieg könnte für etwas Luft sorgen, eine Niederlage den Druck massiv erhöhen. Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“. Ein Spiel fand schon statt:

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