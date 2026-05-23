Im Live-Stream: Deutschland trifft im Achtelfinale auf Kasachstan

Hischem Metidji am Ball. – Foto: Julian Meusel

Der Socca Euro Cup, die Kleinfeld-Europameisterschaft, wird vom 20. bis 24. Mai in Tirana ausgetragen. 13 Amateurkicker, darunter auch Marco Cirillo, Emincan Tekin, Enes Küc und Pascal El-Nemr mit Regionalliga-Erfahrung, sind nach Albanien gereist, um Deutschland zu vertreten. Coach der offiziellen deutschen Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft ist weiterhin Malte Fröhlich, der wieder die auffälligsten und vermeintlich besten Akteure aus den Kleinfeld-Ligen nominiert hat. Unterstützt wird er von Co-Trainer Malik Hadziavdic sowie Videoanalyst Justus Lemp, der das Team im Bereich Gegneranalyse und Matchvorbereitung begleitet.

Deutschland hatte nach den 4:2-Siegen gegen Kosovo und Belgien das Achtelfinale vorzeitig erreicht. Auch bei der 0:3-Niederlage gegen Italien war eine spielerische Überlegenheit zu erkennen, die die Deutschen aber nicht in Tore ummünzen konnten. Nach dem Rückstand riskierte die Fröhlich-Truppe in der 2. Halbzeit früh schon alles mit dem "Flying Goalie" und kassierte einen "Empty Netter". Damit war der Drops gelutscht und das dritte Gegentor in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik.

Im Achtelfinale wartet heute nun um 10 Uhr Kasachstan. Im Falle des Weiterkommen dürfte es im Viertelfinale schon zum "Brocken" Polen kommen. Das Nachbarland ist amtierender Europa- und Weltmeister.

Aus den sieben 4er-Gruppen kamen die jeweils beiden Gruppenbesten sowie die zwei besten Gruppendritten weiter. Am Samstag wird das Achtel- und Viertelfinale ausgetragen, am Sonntag folgen die abschließenden Finalspiele der Top 4. Titelverteidiger ist Polen!

Das komplette Turnier wird von der International Socca Federation auf Youtube (mit englischem Kommentar) gestreamt. Der DKFV (Deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband) streamt auch selbst auf Twitch.