Im letzten Spiel Platz Sechs absichern

Die U19 des 1. FC Saarbrücken will drste Saison der DFB-Nachwuchsliga in der Gruppe F der Liga B auf Platz Sechs abschliessen. Dazu wäre sicherheitshalber ein Erfolg beim Tabellen-Zweiten Arminia Bielefeld nötig. "Wir haben unser vorrangiges Ziel, in der Gruppe mehr als zehn Punkte zu erreichen, gerade so geschafft, das war schon mal vorteilhaft. Wir fahren aber nicht so weit mit einer Vorübernachtung, um es jetzt austrudeln zu lassen, wir wollen einen guten Abschluss und eventuell einen Punkt mit nehmen. Personell ist es wieder eng, wir haben vier U17-Spieler dabei, die haben ja spielfrei", sagte Trainer Salvatore D'Andrea am Freitagmittag. Der drei Punkte bessere Fünfte Preussen Münster, der zuh Hause gegen Schlusslicht TSV Meerbusch spielt, ist wohl kaum einzuholen, der Siebte BW Königsdorf aus Frechen hat zwei Punkte Rückstand und empfängt mit Viktoria Köln einen starken Gast. Das Spiel beim DFB-Pokalfinalist der Herren findet ab 13 Uhr im Böllhoff-Stadion an der Sauerlandstr. statt.