Im letzten Spiel erste Punkte abgegeben

Der TuS Issel ist der einzige Verein, der den B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken in der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest Punkte abholen konnte. Der blau-schwarze Nachwuchs kam am Sonntag beim Vizemeister, der mit zehn Punkten einen gehörigen Abstand hat, zu einem 2:2 (1:1). Dabei gingen die Gäste durch Ines Peiffer in der 16. Minute sogar in Führung, mussten dann aber in der 38. Minute den Ausgleich durch Thalida Olayo hinnehmen. Hannah Dietrich brachte die Gäste aber noch mal nach vorne (55.), diesmal war es Lotte Schmitt, die den erneuten Ausgleich und somit auch den Endstand herstellte. Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel, das auf einem Kunstrasenplatz in Schweich ausgetragen wurde: "Schade, es war doch nicht die ganz, ganz, ganz perfekte Saison. Aber es war heute auch ein gutes Fußballspiel, ein guter Gegner. Die erste Hälfte war für B-Juniorinnen sehr gut. Wir hatten auch noch Gelegenheiten, es war dann ein gerechtes Halbzeitergebnis. Die 2. Hälfte war nicht mehr ganz so intensiv. Das zweite Tor war ein Freistoß. Wir wollten dann auch alle spielen lassen. Wir waren kurz unachtsam, der einzige Fehler wurde bestreft, aber wir sind ja dennoch ungeschlagen Meiste4r geworden"