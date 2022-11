Im letzten Hinrundenspiel reißt die Serie

Zum letzten Hinrundenspiel in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg empfing im Spitzenspiel der Zweitplatzierte SG Hohenstadt/Untergröningen den Drittplatzierten FC Spraitbach. In einer unterhaltsamen Partie hatten die Gastgeber anfangs die Nase klar vorne. Allerdings geriet man kurz vor der Halbzeit in Unterzahl und die Gäste machten Ernst, sodass diese am Ende drei Punkte entführen konnten.

Beide Mannschaften starteten druckvoll in die Partie und so ließen gute Chancen nicht lange auf sich warten. Bereits in der siebten Minute hatte Jannik Bürgel für die Hausherren die erste gute Gelegenheit: Der Flügelflitzer bekam einen Ball in den Lauf gelupft und versuchte es nach kurzem Sprint aus spitzem Winkel, wobei Spraitbachs Keeper den Ball aber noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenken konnte. Eine Minute später verfehlte auf der Gegenseite Jannic Maletic nach einer Hereingabe das Ziel nur knapp. In Minute neun hatte der zuvor gescheiterte Bürgel auf Seiten der SGHU dann mehr Erfolg: Eine erste Hereingabe von Berroth verpasste Bürgel noch, doch im Rückraum lauerte Klotzbücher, welcher den Ball nochmals nach innen brachte, woraufhin Bürgel nur noch den Fuß hinhalten musste und das Spielgerät im Netz zappeln ließ.

Die Heimmannschaft war ab diesem Zeitpunkt tonangebend und hatte die besseren Chancen. In der 18. Minute scheiterte Marco Klotzbücher noch am Spraitbacher Torhüter, in Minute 24 erhöhte er dann auf 2:0. Fabian Berroth hatte ihm einen geschmeidigen Ball auf rechts in den Lauf gespielt, welchen Klotzbücher gekonnt mitnahm, den Keeper umkurvte und den Ball anschließend im Tor versenkte. Vier Minuten später hatte dann Manuel Rupp die Gelegenheit für eine Vorentscheidung zu sorgen: der Defensivroutinier hatte sich nach vorne mit eingeschalten und tauchte auf rechts vor dem Spraitbacher Tor auf. Sein Abschluss wurde aber noch abgefälscht und hoppelte so knapp am langen Pfosten vorbei.

Die Gäste gaben sich aber keineswegs auf und sollten dadurch bereits in der 33. Minute zum ersten Mal belohnt werden: Bei einem langen Ball musste SGHU-Torhüter Felix Häußler aus dem Sechzehner eilen. Bei seinem Klärungsversuch prallte der Ball aber von einem Spraitbacher Spieler zu Alin Fuchs, welcher diesen dann aus 20 Metern zum 2:1 Anschlusstreffer ins Tor lupfte. Drei Minuten später hatte Jannik Bürgel die Chance erneut eine Zwei-Tore-Führung herzustellen, hatte im Eins gegen Eins mit Spraitbachs Schlussmann aber die schwächeren Nerven, sodass dieser klären konnte.

In der 41. Minute langte dann SG-Innenverteidiger Müller folgenschwer zu. Auf rechts außen brachte er seinen Gegenspieler gelbwürdig zu Fall. Nachdem Müller bereits 22 Minuten zuvor für ein Foul mit gelb verwarnt worden war, blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig als die Ampelkarte zu zücken und Müller des Feldes zu verweisen. Spraitbach hatte jetzt Lunte gerochen und schaffte so noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleichstreffer: Bei einem weit getretenen Freistoß aus dem Halbfeld stieg Jona Maletic im Strafraum am höchsten und brachte den Ball mit dem Kopf im langen Eck unter. Zwei Zeigerumdrehungen später hatte dann sein Bruder Jannic Maletic sogar noch die Chance Spraitbach in Führung zu bringen. Nachdem er SG-Kapitän Horlacher mit einem Haken vernascht hatte, schob er den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Nur drei Minuten nach der Pause machte es der Goalgetter der Spraitbacher dann besser: Nach scharfer Flanke von rechts durch seinen Bruder Jona, hielt Jannic in der Mitte den Fuß hin und brachte den Ball mit Druck im Tor zur 2:3 Führung unter.

In der Folge konnten sich die Hausherren wieder etwas stabilisieren und ließen weniger Chancen für Spraitbach zu. In der 69. Minute hatte Julian Feil dann sogar die Chance noch einmal auszugleichen, als er nach einem Eckball per Kopf nur die Latte traf. Drei Minuten später hatte Bürgel dann nochmal eine Riesengelegenheit, allerdings wehrte bei seinem ersten Versuch der Spraitbacher Torwart stark ab und anschließend kratze ein Spraitbacher Verteidiger den Nachschuss von der Linie.