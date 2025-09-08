– Foto: Steffi Rathje

„Im letzten Drittel zu ungefährlich“ – MTV kassiert erste Saisonpleite 1:2 gegen den TuS Bersenbrück – Heimserie nach über einem Jahr gerissen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Bersenbrück MTV Wolfenb.

Es war ein Nachmittag, der aus Sicht des MTV Wolfenbüttel enttäuschend endete. Gegen den TuS Bersenbrück kassierte die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan beim 1:2 (0:1) nicht nur die erste Niederlage der Saison, sondern auch die erste Heimniederlage seit über zwölf Monaten. Gegen kaltschnäuzige Gäste reichten 60 Prozent Ballbesitz und eine optische Überlegenheit nicht aus – auch weil es vor dem Tor an Durchschlagskraft fehlte.

„Es war ein interessantes Spiel, definitiv besser als das Pokalspiel gegen Bersenbrück. Dennoch haben wir das Nachsehen gehabt“, bilanzierte Dogan nach der Partie. „Im Endeffekt kann man sagen: Es ist nicht unverdient. Sie hatten die Mehrzahl der Chancen – obwohl wir wesentlich mehr Spielanteile hatten.“ Sa., 06.09.2025, 17:00 Uhr MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. TuS Bersenbrück Bersenbrück 1 2 Abpfiff

Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes, temporeiches Duell. Der MTV übernahm früh das Kommando, kombinierte gefällig durchs Mittelfeld, doch im letzten Drittel blieb vieles Stückwerk. Bersenbrück stand kompakt, verteidigte diszipliniert und setzte immer wieder gezielte Nadelstiche im Umschaltspiel. So fiel die Führung für die Gäste kurz vor der Pause nicht unverdient: Markus Lührmann traf in der 42. Minute zur 0:1-Führung. Nur Sekunden später hatte Marvin Oktay den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch freistehend. Dogan: „Wenn wir den machen, sieht es vielleicht gleich anders aus. Das war mit die größte Chance im Spiel.“