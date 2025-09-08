„Im letzten Drittel zu ungefährlich“ – MTV kassiert erste Saisonpleite

Es war ein Nachmittag, der aus Sicht des MTV Wolfenbüttel enttäuschend endete. Gegen den TuS Bersenbrück kassierte die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan beim 1:2 (0:1) nicht nur die erste Niederlage der Saison, sondern auch die erste Heimniederlage seit über zwölf Monaten. Gegen kaltschnäuzige Gäste reichten 60 Prozent Ballbesitz und eine optische Überlegenheit nicht aus – auch weil es vor dem Tor an Durchschlagskraft fehlte.
„Es war ein interessantes Spiel, definitiv besser als das Pokalspiel gegen Bersenbrück. Dennoch haben wir das Nachsehen gehabt“, bilanzierte Dogan nach der Partie. „Im Endeffekt kann man sagen: Es ist nicht unverdient. Sie hatten die Mehrzahl der Chancen – obwohl wir wesentlich mehr Spielanteile hatten.“
Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes, temporeiches Duell. Der MTV übernahm früh das Kommando, kombinierte gefällig durchs Mittelfeld, doch im letzten Drittel blieb vieles Stückwerk. Bersenbrück stand kompakt, verteidigte diszipliniert und setzte immer wieder gezielte Nadelstiche im Umschaltspiel.
So fiel die Führung für die Gäste kurz vor der Pause nicht unverdient: Markus Lührmann traf in der 42. Minute zur 0:1-Führung. Nur Sekunden später hatte Marvin Oktay den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch freistehend. Dogan: „Wenn wir den machen, sieht es vielleicht gleich anders aus. Das war mit die größte Chance im Spiel.“
Nach dem Seitenwechsel kam es noch bitterer: In der 52. Minute erhöhte Maik Emmrich auf 0:2 – wieder nach einem schnellen Angriff über außen. Der MTV schüttelte sich kurz, begann dann mit einer druckvollen Phase, in der das Spiel wieder zu kippen drohte. Dogan reagierte mit mehreren Wechseln, brachte unter anderem Johannes Patz und Yannick Könnecker.
In der 77. Minute war es schließlich Konrad Vollbrecht, der den Ball aus halbrechter Position sehenswert ins lange Eck schlenzte – nur noch 1:2. Die Meesche-Kicker warfen nun alles nach vorn, hatten mehrmals gute Ansätze, doch der letzte Pass oder der klare Abschluss fehlten.
„Was Bersenbrück anders gemacht hat als wir, war, in den entscheidenden Zonen gefährlich zu werden. Sie machen zwei Tore, wir sind da einfach nicht durchgekommen. Grundsätzlich war das okay, aber im letzten Drittel hatten wir Probleme“, so Dogan. „Wir machen weiter – das wird uns nicht umhauen. Aber es zeigt auch, dass wir in einigen Bereichen noch Aufholpotenzial haben.“
MTV Wolfenbüttel – TuS Bersenbrück 1:2
MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Steffen Suckel, Blerian Halimi, Andre Linek (67. Johannes Patz), Jonas Klöppelt (70. Noah Dominik Mook), Nils Göwecke, Hadi Abou-Raya (46. Maximilian Moslener), Marvin Oktay (55. Yannick Könnecker), Phil Brand, Konrad Vollbrecht, Ben Böder (55. Fabian Henke) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Leonard Hedemann, Patrick Siemer, Fyn Luca Ebeling, Moritz Waldow, Mathis Wellmann, Markus Lührmann (62. Saikouba Manneh), Marcos Alvarez (84. Nick Claushallmann), Maik Emmrich (74. Silas Burke), Simon James (65. Julius Kanowski) - Trainer: Andy Steinmann
Schiedsrichter: Aaron Sebastian Richter - Zuschauer: 382
Tore: 0:1 Markus Lührmann (42.), 0:2 Maik Emmrich (52.), 1:2 Konrad Vollbrecht (77.)