„Im letzten Drittel viel zu unsauber“: Hallbergmoos holt einen Punkt gegen Traunstein

Zur Pause gab es bereits das Endergebnis – und das war eher glücklich für die Hallbergmooser, die in der Anfangsphase größere Probleme hatten und viel zuließen. Zudem war es nicht der Tag des ansonsten zuverlässigen Torwarts Muck Riedmüller. Er stand so weit vor dem Tor, dass es die Gäste fast als Betteln um das Gegentor auffassen mussten. Der erste Warnschuss-Heber klatsche noch an den Pfosten, der zweite Versuch von Julian Höllen landete im leeren Tor (12.). Der gebrauchte Tag des jungen Keepers endete in der zweiten Hälfte, als er im Rasen hängen blieb und verletzt raus musste.

Die Entdeckung des Tages auf VfB-Seite war der junge Mittelstürmer Emil Kierdorf, der ein tolles Spiel machte. Mit einer Klasseaktion und einem unhaltbaren Abschluss vollendete er einen der wenigen gefährlichen Hallbergmooser Angriffe in Durchgang eins zum Ausgleich (25.). 20 Minuten vor dem Ende hätte die Nummer 24 sogar noch zum Matchwinner werden können. Im Fünfer hatte er im Gewühl extrem cool den Torwart umspielt, aber den Abschluss fälschte ein Verteidiger gerade noch über das Tor ab.