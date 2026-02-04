„Im Landkreis Stade wird der spannendere Fußball geboten“ "Drei Fragen an...": Thorben Bornhöft von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Thorben Bornhöft. – Foto: Privat

Thorben Bornhöft kommt aus dem Landkreis Cuxhaven. Dort ist er Trainer der SG Am Drobrock II. Er fährt seit vielen Jahren aber sehr gerne in den Landkreis Stade und macht dort mit seiner FuPa-Kamera Videos. Warum er das macht und wo er sich besonders wohlfühlt, hat er uns erzählt.

Du bist viel mit der FuPa-Kamera im Landkreis Stade unterwegs, obwohl du aus dem Landkreis Cuxhaven kommst. Warum? Wenn man die beiden Landkreise vergleicht, wird in Stade halt einfach der bessere, spannendere Fußball geboten.

Kannst du kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass du dir dieses „bezahlte“ Hobby ausgesucht hast? Was treibt dich bei Wind und Wetter auf die Sportplätze? Weil ich seit meiner Jugend schon immer leidenschaftlicher Fußballer gewesen bin und bei Wind und Wetter auf den Sportplätzen war. Inzwischen, in einem „fortgeschrittenen“ Alter angekommen, stehe ich halt nur noch an der Seitenlinie (als Trainer und FuPaner), anstatt selbst auf dem Platz aktiv zu sein.