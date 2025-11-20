Im Kreispokal Kleve geht‘s am Wochenende um die Wurst

Im Kreispokal Kleve/Geldern ist der Kampf um den Einzug in die vierte Runde voll entfacht. Schließlich geht es nicht nur um den Titelgewinn, sondern auch um ein Ticket für den Niederrheinpokal. Am Mittwochabend hat die erste Mannschaft die dritte Runde bereits erfolgreich gemeistert. Am Wochenende geht der Fight weiter. Ein Team hat allerdings schon vorzeitig die Segel gestrichen.
Siegfried Materborn durfte am Mittwochabend jubeln und setzte sich in einem knappen Duell gegen den Ligarivalen FC Aldekerk durch. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Eul gewann mit 3:2 (2:0). Es war ein Duell zwischen zwei A-Ligisten, die in dieser Saison den Ton angeben. Die Materborner stehen mit 37 Punkten auf Platz eins. Das Aldekerker Team von Coach Marc Kersjes liegt mit 35 Zählern auf Rang zwei. Die Kreispokal-Partie avancierte also auch zum inoffiziellen Liga-Topspiel.
Die Materborner sorgten für ein frühes Ausrufezeichen. Nach zehn Minuten brachte Nils Rütjes den Gastgeber in Führung. Der derzeit stark aufspielende Hannes Michajlezko erhöhte (28.) auf 2:0. Die Aldekerker schlugen nach der Halbzeitpause mit zwei Treffern zurück. Robin Ciupka (54.) und Paul Pütz (75.) glichen zum 2:2 aus. Den umjubelten Siegtreffer für die Materborner erzielte erneut Michajlezko (83.).
Am Donnerstagabend empfängt Arminia Kapellen-Hamb um 20 Uhr den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf, der haushoher Favorit ist und sich die Butter wohl nicht vom Brot nehmen lassen wird.
Am Freitagabend wird das Kreispokal-Programm fortgesetzt. Ursprünglich waren drei Duelle angesetzt. Eines wird gar nicht erst angepfiffen. Das Heimspiel des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen gegen den Ligarivalen TSV Weeze, das im Vorfeld mit Spannung erwartet worden war, findet nicht statt. Der Grund: Die Weezer können nicht antreten. Trainer Ferhat Ökce hat seinem Kollegen Sebastian Clarke mitgeteilt, dass er keine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen könne. Damit stehen die Broekhuysener kampflos in der nächsten Runde.
Dennoch dürfen sich Fußball-Fans am Freitagabend auf zwei Flutlicht-Kracher freuen. Der A-Ligist Uedemer SV empfängt um 20 Uhr den Ligakontrahenten BV Sturm Wissel. Ebenfalls ab 20 Uhr wird der A-Ligist SV Veert versuchen, sein Heimspiel gegen den favorisierten Bezirksligisten SV Rindern lange spannend zu halten.
Am Samstag sollten Fußball-Fans aus dem Kreis Kleve zum Kevelaerer Derby an den Hartjesweg nach Twisteden fahren. Es wird sich sicher lohnen. Denn um 16 Uhr empfängt die DJK Twisteden den Kevelaerer SV zum mit Spannung erwarteten Showdown. In dieser Saison trafen beide Teams schon im Bezirksliga-Hinspiel aufeinander und lieferten sich einen offenen Fight – mit dem besseren Ende für die DJK, die sich knapp mit 2:1 durchsetzte.
Am Dienstag, 16. Dezember, wird die dritte Runde im Kreispokal mit dem Spiel zwischen dem A-Ligisten SV Nütterden und dem Landesligisten Viktoria Goch beendet. Anpfiff ist um 20 Uhr.