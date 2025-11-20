Im Kreispokal Kleve geht‘s am Wochenende um die Wurst

Am Freitagabend wird das Kreispokal-Programm fortgesetzt. Ursprünglich waren drei Duelle angesetzt. Eines wird gar nicht erst angepfiffen. Das Heimspiel des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen gegen den Ligarivalen TSV Weeze, das im Vorfeld mit Spannung erwartet worden war, findet nicht statt. Der Grund: Die Weezer können nicht antreten. Trainer Ferhat Ökce hat seinem Kollegen Sebastian Clarke mitgeteilt, dass er keine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen könne. Damit stehen die Broekhuysener kampflos in der nächsten Runde.

