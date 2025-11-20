 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Siegfried Materborn hat bereits das Viertelfinale erreicht.
Siegfried Materborn hat bereits das Viertelfinale erreicht. – Foto: Susanne Schmidt

Im Kreispokal Kleve geht‘s am Wochenende um die Wurst

In der dritten Runde des Kreispokals Kleve/Geldern kommt es zu extrem spannenden Duellen. Siegfried Materborn hat seine Aufgabe bereits gegen den FC Aldekerk gelöst. Die Sportfreunde Broekhuysen stehen kampflos in Runde vier. Aus einem ärgerlichen Grund musste der TSV Weeze das Duell absagen. Und in Kevelaer reiben sich schon alle die Hände.

Im Kreispokal Kleve/Geldern ist der Kampf um den Einzug in die vierte Runde voll entfacht. Schließlich geht es nicht nur um den Titelgewinn, sondern auch um ein Ticket für den Niederrheinpokal. Am Mittwochabend hat die erste Mannschaft die dritte Runde bereits erfolgreich gemeistert. Am Wochenende geht der Fight weiter. Ein Team hat allerdings schon vorzeitig die Segel gestrichen.

Gestern, 20:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
3
2
Abpfiff

Siegfried Materborn durfte am Mittwochabend jubeln und setzte sich in einem knappen Duell gegen den Ligarivalen FC Aldekerk durch. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Eul gewann mit 3:2 (2:0). Es war ein Duell zwischen zwei A-Ligisten, die in dieser Saison den Ton angeben. Die Materborner stehen mit 37 Punkten auf Platz eins. Das Aldekerker Team von Coach Marc Kersjes liegt mit 35 Zählern auf Rang zwei. Die Kreispokal-Partie avancierte also auch zum inoffiziellen Liga-Topspiel.

Hannes Michajlezko erzielt zwei Treffer für Siegfried Materborn

Die Materborner sorgten für ein frühes Ausrufezeichen. Nach zehn Minuten brachte Nils Rütjes den Gastgeber in Führung. Der derzeit stark aufspielende Hannes Michajlezko erhöhte (28.) auf 2:0. Die Aldekerker schlugen nach der Halbzeitpause mit zwei Treffern zurück. Robin Ciupka (54.) und Paul Pütz (75.) glichen zum 2:2 aus. Den umjubelten Siegtreffer für die Materborner erzielte erneut Michajlezko (83.).

Heute, 20:00 Uhr
Arminia Kapellen/Hamb
Arminia Kapellen/HambKapellen/H.
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
20:00live

Am Donnerstagabend empfängt Arminia Kapellen-Hamb um 20 Uhr den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf, der haushoher Favorit ist und sich die Butter wohl nicht vom Brot nehmen lassen wird.

TSV Weeze tritt nicht in Broekhuysen an

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
20:00live

Am Freitagabend wird das Kreispokal-Programm fortgesetzt. Ursprünglich waren drei Duelle angesetzt. Eines wird gar nicht erst angepfiffen. Das Heimspiel des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen gegen den Ligarivalen TSV Weeze, das im Vorfeld mit Spannung erwartet worden war, findet nicht statt. Der Grund: Die Weezer können nicht antreten. Trainer Ferhat Ökce hat seinem Kollegen Sebastian Clarke mitgeteilt, dass er keine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen könne. Damit stehen die Broekhuysener kampflos in der nächsten Runde.

Morgen, 20:00 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
20:00

Dennoch dürfen sich Fußball-Fans am Freitagabend auf zwei Flutlicht-Kracher freuen. Der A-Ligist Uedemer SV empfängt um 20 Uhr den Ligakontrahenten BV Sturm Wissel. Ebenfalls ab 20 Uhr wird der A-Ligist SV Veert versuchen, sein Heimspiel gegen den favorisierten Bezirksligisten SV Rindern lange spannend zu halten.

Kevelaerer Derby als Zuschauermagnet

Sa., 22.11.2025, 16:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
16:00live

Am Samstag sollten Fußball-Fans aus dem Kreis Kleve zum Kevelaerer Derby an den Hartjesweg nach Twisteden fahren. Es wird sich sicher lohnen. Denn um 16 Uhr empfängt die DJK Twisteden den Kevelaerer SV zum mit Spannung erwarteten Showdown. In dieser Saison trafen beide Teams schon im Bezirksliga-Hinspiel aufeinander und lieferten sich einen offenen Fight – mit dem besseren Ende für die DJK, die sich knapp mit 2:1 durchsetzte.

Am Dienstag, 16. Dezember, wird die dritte Runde im Kreispokal mit dem Spiel zwischen dem A-Ligisten SV Nütterden und dem Landesligisten Viktoria Goch beendet. Anpfiff ist um 20 Uhr.

