Im Kreisduell: Hülsen kehrt in die Erfolgsspur zurück

Nach der bitteren 2:6-Niederlage gegen den TB Uphusen fand der SV Vorwärts Hülsen zu alter Stärke zurück und verteidigte die Tabellenführung in der Bezirksliga Lüneburg III durch einen souveränen Erfolg über den MTV Riede.

Der zuletzt zweimal deutlich siegende Aufsteiger hatte über weite Strecken nur wenig entgegenzusetzen. Nach 17 Minuten erzielte Florian Funke das 1:0. Zehn Zeigerumdrehungen später legte Justin Quiring nach - 2:0. Dennoch hätte Spannung aufkommen können. Die Gäste bekamen nach einer halben Stunde einen Strafstoß zugesprochen. Maik Stöver scheiterte jedoch an Peer Geier. Auf der Gegenseite vergab der SVV mehrere hochkarätige Möglichkeiten, baute den Vorsprung aber in der zweiten Hälfte aus. Der eingewechselte Mika Joris Walter traf gleich doppelt und stellte damit den 4:0-Endstand her.