Aufgeben ist beim SV Orsoy keine Option. – Foto: Robin Bogaletzki

Im Kreis Moers lässt nur der SV Orsoy die Null stehen Als einzige Senioren-Mannschaft im Fußball-Kreis Moers ist der SV Orsoy in der ersten Saisonhälfte komplett leer ausgegangen. Die Mannschaft steht in der B-Liga noch ohne Punkt da. Warum der Rückzug kein Thema ist. Verlinkte Inhalte Kreisliga B Moers SV Orsoy Stefan Bockting

Mit einer 2:13-Klatsche beim FC Rumeln-Kaldenhausen haben sich die B-Liga-Fußballer des SV Orsoy in die Winterpause verabschiedet. Es war nicht mal die höchste Pleite der Hinrunde. Die Mannschaft des Rheinberger Dorfklubs liegt abgeschlagen mit über hundert Gegentoren (14:101) am Tabellenende. Keinen einzigen Punkt hat der SVO geholt – und ist damit das schlechteste Männer-Team im Fußball-Kreis Moers. Warum die Mannschaft von Trainer Stefan Bockting nicht aufgibt und ein Rückzug kein Thema ist.

Ende Juli nach der Sommer-Stadtmeisterschaft in Budberg war man beim SV Orsoy noch guter Dinge, eine bessere Saison spielen zu können. Der Rückzug der A-Liga-Mannschaft im Frühjahr war zu dem Zeitpunkt ganz weit weg. Der SVO beendete die Stadtmeisterschaft auf Rang drei. Der neue Fußball-Vorstand mit Marcel Kühne an der Spitze und Stellvertreter Stephan Barth hatte große Pläne. Doch es kam anders. Gleich zum Start der Meisterschaft hagelte es die ersten Klatschen. Im Oktober kam’s zum großen Knall im Abteilungsvorstand. Kühne und Barth traten zurück. Marlon Kösters wurde kurze Zeit später zum Vorsitzenden gewählt, die sportlichen Probleme blieben. Der 33-Jährige, der auf sechs B-Liga-Einsätze in derersten Saisonhälfte kam, stellt trotz der enttäuschenden Null-Runde Ende Dezember auf Nachfrage klar, dass sich die Mannschaft nicht vom Spielbetrieb zurückziehen werde: „Wir hatten eine Besprechung mit den Jungs. Wir machen weiter. Dafür liegt der Verein den Spielern zu sehr am Herzen.“ Eine Abmeldung gibt’s kurz vor dem Jahreswechsel. Felix Baar wechselt zum SV Millingen.

Gibt es Verstärkungen? Doch um im neuen Jahr das Unmögliche noch möglich zu machen – also den Klassenerhalt schaffen – sind mehr als Durchhalteparolen nötig. Es müssen Verstärkungen her. Kösters dazu: „Es laufen Gespräche.“ Gesucht werden vor allem Führungsspieler. „Wir benötigen Typen in Orsoy wie früher Björn Wenzel oder Marcello Vergaro, die ihre Mitspieler mitreißen können.“ Der Abteilungsleiter meint, dass genügend fußballerische Qualität in der Truppe stecke. „Doch es gibt zu häufig ein Kopfproblem. Sobald ein Gegentor fällt, macht sich Hilflosigkeit breit.“