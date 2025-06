Das ist Bilal Fezzani. – Foto: Kerstin Bägeholz

Im Kracher-Test gegen RWO: Alstaden-Coach Fezzani erstmals gefordert Bezirksliga, Gruppe 5: Für Schwarz-Weiß Alstaden beginnt am Mittwochabend im Testspiel-Kracher gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen vielmehr als der Start in die Vorbereitung. Für die neu zusammengewürfelt Mannschaft um Neu-Trainer Bilal Fezzani soll es vielmehr der Start in eine Art Neuanfang werden.

Mit Rot-Weiß Oberhausen wartet ein echter Top-Gegner im ersten Testspiel zur neuen Saison 2025/26 auf Schwarz-Weiß Alstaden. Die Gäste aus Oberhausen, die die abgelaufene Spielzeit in der Regionalliga West auf Tabellenrang vier abschlossen, gehen am Mittwoch natürlich als haushoher Favorit in die Partie gegen den Bezirksligisten. Für die Hausherren ist es derweil nicht nur der erste Test, sondern zugleich auch der erste Auftritt unter Neu-Trainer Bilal Fezzani.

Nach einer völlig verkorksten Saison 2024/25 will Schwarz-Weiß Alstaden nun in der kommenden Spielzeit angreifen und hat sich dafür bereits auf einigen Positionen neu aufgestellt. Nachdem die Schwarz-Weißen in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg in die Kreisliga entkamen, soll es nun unter dem neuen Übungsleiter Bilal Fezzani wieder bergauf gehen. Fezzani: „Würden sehr gerne ein Tor erzielen und so wenig wie möglich reinbekommen“

Heute, 18:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden SW Alstaden RW Oberhausen RW Oberhausen 0 12 Abpfiff Mit Blick auf seine erste Aufgabe an der Seitenlinie des SWA im Kracher-Test gegen Oberhausen zeigt sich der Neu-Trainer gegenüber der WAZ optimistisch und verweist auf den gelungenen Auftritt von Ligakonkurrent Sportfreunde Königshardt in der vergangenen Woche, die mit 0:7 gegen RWO das Nachsehen hatten: „Königshardt hat sich gegen RWO gut geschlagen und nur sieben Stück kassiert. Wir würden sehr gerne ein Tor erzielen und so wenig wie möglich reinbekamen“, stellt der 35-jährige Chefcoach die Marschroute klar.