Im kostenlosen Livestream: 1. FC Magdeburg testet gegen Rot-Weiß Essen

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen ist schon lange her. In der Regionalliga-Spielzeit 2007/08 hatte man sich getroffen - damals gingen die drei Punkte jeweils nach Essen. Am Freitag dagegen geht es nicht um Punkte, sondern vor allem um die sportlichen Eindrücke. Das Duell zwischen dem Zweitligisten und dem Drittligisten wird ab 14 Uhr im kostenlosen Livestream auf volksstimme.de übertragen - mit FCM-Ikone Christian Beck in der Rolle als Co-Kommentator.