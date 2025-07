Im kostenlosen Livestream: 1. FC Magdeburg testet gegen den FC Zürich

Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Wörishofen wird getestet: Am Donnerstagmittag wartet nach den Auftritten beim Burger BC (11:0) und bei Dessau 05 (10:0) ein erster Härtetest auf den 1. FC Magdeburg. Um 14 Uhr trifft der Zweitligist in Mindelheim auf den Schweizer Erstligisten FC Zürich.