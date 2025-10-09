Im kostenlosen Livestream: 1. FC Magdeburg testet gegen Braunschweig

Spieltext Magdeburg - E. Braunsch.

Klar ist aber auch: Nach nur drei Punkten aus acht Partien in der 2. Bundesliga müssen Ergebnisse her. Bestenfalls schon am Donnerstag, wenn die Elbestädter während der Länderspielpause den Zweitliga-Kontrahenten Eintracht Braunschweig empfangen und mit einem erfolgreichen Testspiel etwas für das Selbstvertrauen tun könnten.

In der laufenden Zweitliga-Saison standen sich die Clubs aus den Partnerstädten bereits gegenüber. Mit einem Distanzschuss bescherte Mehmet Aydin der Eintracht am ersten Spieltag den 1:0-Auftaktsieg in Magdeburg. Seitdem sammelten die Braunschweiger allerdings auch nur vier weitere Zähler.

Wie das Aufeinandertreffen am Donnerstag verläuft und ob der 1. FC Magdeburg (wenn auch nur im Testspiel) endlich wieder gewinnen kann, können Interessierte ab 14 Uhr im kostenlosen Livestream der Volksstimme verfolgen. Zuschauer auf dem Nebenplatz 1 an der Avnet Arena sind nicht zugelassen. Mit dem Volksstimme-Livestream - mit FCM-Legende Axel Tyll als Co-Kommentator - ist man allerdings trotzdem dabei.

