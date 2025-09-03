 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines

Im kostenlosen Livestream: 1. FC Magdeburg testet bei Erzgebirge Aue

2. Bundesliga +++ In der Länderspielpause gastiert der FCM bei Ex-Coach Jens Härtel

Verlinkte Inhalte

2. Bundesliga
3. Liga
Magdeburg
Erzgeb. Aue

Auch während der Länderspielpause ruht beim 1. FC Magdeburg nicht der Ball. Stattdessen wird getestet: Am Mittwoch um 14 Uhr ist der Zweitligist zu Gast beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue.

Heute, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
14:00

>> Zum Livestream vom FCM-Testspiel gegen Aue: (hier klicken)

Ausgetragen wird der Test in Sachsen unter Ausschluss von Zuschauern. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Ex-Trainer Jens Härtel zu verfolgen: Um 14 Uhr wird die Partie im kostenlosen und kommentierten Livestream auf Volksstimme.de übertragen.

Aufrufe: 03.9.2025, 13:10 Uhr
Kevin GehringAutor