Im kostenlosen Livestream: 1. FC Magdeburg startet beim Burger BC

Das Interesse an jener Partie ist im Vorfeld bereits riesig. Deutlich mehr als 1000 Karten hat der BBC bereits im Vorverkauf abgesetzt. Immerhin ist es auch die erste Möglichkeit, den Nachfolger von Christian Titz an der Seitenlinie zu sehen. Und auch wer es am Mittwochabend nicht ins Stadion am Flickschupark schafft, kann sich einen ersten Eindruck vom neuen Gesicht des FCM verschaffen: Ab 18 Uhr läuft das Testspiel im kommentierten und kostenfreien Livestream auf volksstimme.de und mz.de.