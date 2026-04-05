„Im Kopf nicht voll da" – Gilching II verliert Sechs-Punkte-Spiel

Keine Punkte für den TSV Gilching II. – Foto: Dieter Metzler

Es war eine Anfangsphase zum Vergessen für Gilchings Zweitvertretung am Gründonnerstag. Schon nach 17 Spielminuten lagen die Kreisliga-Fußballer von der Talhofstraße mit 0:2 in Oberweikertshofen zurück – dabei wäre ein Punktgewinn im richtungsweisenden Kellerduell von großer Wichtigkeit gewesen. „Es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Nach dem Sieg in Maisach hätten wir gerne nachgelegt“, bilanzierte Co-Trainer Markus Artmann, der in Abwesenheit von Cheftrainer Tobias Hänschke die Geschicke an der Seitenlinie leitete.

Nachdem schon mehrere Spieler zu spät am Treffpunkt erschienen waren, fällte der Coach im Nachgang der Partie ein klares Urteil: „Wir waren im Kopf nicht voll da.“ Beide Gegentore nach Standardsituationen seien durchaus vermeidbar gewesen. „Da haben wir komplett gepennt“, bemängelte Artmann. Zu allem Überfluss waren die Gilchinger schon nach 14 Spielminuten zum Wechseln gezwungen – bei Hendrik Obermeyer war eine alte Verletzung erneut aufgebrochen. „Es kam dann alles zusammen“, sagte Artmann. Im zweiten Durchgang konnten sich die Gäste dann steigern. Gilchings Zweite verbuchte mehr Spielanteile, jedoch ohne vor dem gegnerischen Gehäuse wirklich zwingend zu werden.

Oliver Heneckas Anschlusstreffer tief in der Nachspielzeit kam zu spät. Damit bleibt die Hänschke-Elf auf einem Abstiegsrelegationsplatz – allerdings spüre man nicht den Hauch von Resignation in Gilching, so Co-Trainer Artmann: „Niemand steckt den Kopf in den Sand, es ist noch nichts verloren. Wir müssen jetzt das Positive sehen. Dass wir hochfahren können, haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt.“