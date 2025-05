„Im Kopf das Spiel gewonnen“: Forstinning holt Zwei-Tore-Rückstand gegen Wacker München auf

Alles offen in der Relegation zur Landesliga. Der VfB Forstinning holt gegen Wacker München nach Rückstand ein 2:2-Unentschieden.

Forstinning – Mit einem am Ende für beide Mannschaften für das Rückspiel am Sonntag alles offen lassende 2:2-Remis trennten sich der FC Wacker München und der VfB Forstinning im Hinspiel der ersten Runde in der Relegation zur Landesliga.

Kalte Dusche für Forstinning: Wacker München geht per Elfmeter in Führung