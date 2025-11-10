Während die Glötter mal wieder einen Sieg bejubeln durften, war Balzhausens Keeper Alexander Höse (links) der Frust anzumerken. – Foto: Benjamin Rößle

Im Kellerduell jubelt die SSV Glött Kreisligist gewinnt beim TSV Balzhausen +++ Türk Gücü Lauingen übernimmt die Spitze +++ Türkiyemspor Krumbach überrascht in Bubesheim Verlinkte Inhalte KL West Ziemetshsn. FC Günzburg Thannhausen SC Bubesheim + 10 weitere

Das richtungsweisende Kellerduell in der Kreisliga West entschied die SSV Glött klar für sich. Dank des 4:0-Erolgs beim TSV Balzhausen setzten sich die Lilien vom Tabellenende ab. Der Auftritt des bisherigen Spitzenreiters TSV Offingen gegen die TSG Thannhausen wurde abgesagt, weshalb Türk Gücü Lauingen auf Platz eins sprang.



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100 Im Krisengipfel setzte sich die SSV Glött klar mit 4:0 gegen beim TSV Balzhausen durch. Dabei stellten die Lilien schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Jonas Stutzmüller eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, als er nach einem wilden Getümmel vor dem Balzhauser Tor am schnellsten reagierte. Nur fünf Minuten später erhöhte Stephan Ansbacher, als er die Vorlage von Pius Galgenmüller verwertete. Nach der Halbzeit legte Ansbacher in der 49. Minute nach, bevor Florian Böck in der 61. Minute den Schlusspunkt zum 0:4 setzte.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen) - Zuschauer: 275 Der SC Bubesheim musste sich gegen das Kellerkind Türkiyemspor Krumbach mit einem 1:1 begnügen. Dabei brachte Daniel Ungar den SCB unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung. Zehn Minuten vor Schluss glich aber Yusuf Elberr Özmutlu für die Krumbacher aus, nachdem Meric Capar die Vorlage gegeben hatte.Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen) - Zuschauer: 275



Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 100 Lange durfte der SV Neuburg/Kammel vom Befreiungssschlag träumen, dann aber kam der SC Altenmünster noch zum 1:1. Kilian Kustermann hatte den SVN in der 48. Minute nach Vorlage seines Bruders Nikolas in Führung gebracht. In der 83. Minute gelang Raphael Henne per Kopfball nach einer Flanke von Jonas Roth noch der Ausgleich.Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 100

Scheppachs Keeper Kevin Weichler (rechts) konnte diese Chance des Ziemetshausers Lorik Mataj noch vereiteln. – Foto: Philip Heiß



Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 150 Trotz eines frühen Rückstands setzte sich der TSV Ziemetshausen noch mit 3:1 gegen den SV Scheppach durch. Leon Rutkowski hatte in der 7. Minute nach einer Flanke von Robin Schläger zum 0:1 getroffen. Ziemetshausen war auf den schnellen Ausgleich aus, doch Lorik Mataj traf nur den Pfosten und hatte wenig später Pech, als ein Nachschuss an die Latte prallte. In der zweiten Halbzeit gelang Daniel Greiner der Ausgleich per Freistoß (50.). Tarik Music drehte das Spiel dann in der 75. Minute nach einem Pass von Colin Fendt. Kurz vor Schluss stellte Music mit seinem zweiten Treffer, vorbereitet von Fabio Müller, den Endstand von 3:1 her.Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 70 Dank eines Schlussspurts sicherte sich die SpVgg Wiesenbach noch einen 3:1-Erfolg gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg. Der Aufsteiger ging früh in Führung: Fabian Schrodi traf in der 8. Minute aus 20 Metern zum 0:1. Wiesenbach drängte auf den Ausgleich und hatte mehrere Chancen, darunter einen Pfostenschuss von Daniel Steck (23.). In der 65. Minute gelang Pierre Heckelmüller dann der Ausgleich, nachdem Keeper Moracaj einen Freistoß nicht festhalten konnte. David Berger brachte die Hausherren in der 83. Minute mit einem schönen Abschluss in Führung. Den Schlusspunkt setzte Heckelmüller mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit.Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 70

Musste das Nachholspiel unter der Woche gegen Neumünster noch wegen zu dichten Nebels zur Pause abgeborchen werden, behielt Türk Gücü Lauingen gegen den FC Günzburg den Durchblick und setzte sich mit 2:0 durch. Jonas Wiedenmann brachte die Lauinger in der 64. Minute mit einem Abstaubertor in Führung, nachdem Hakan Kaya den Ball vor ihm ablegte. 15 Minuten später erhöhte Venhar Neziri auf 2:0, erneut vorbereitet von Kaya.

Schiedsrichter: Benedikt Brandstetter (Pöttmes) - Zuschauer: 150