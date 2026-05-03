Im Kellerduell: Der FC Eichenau verliert trotz 75 Minuten in Überzahl

Der FC Eichenau (in Schwarz) im Spiel gegen den TSV Gilching II. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der FC Eichenau kassiert einen Rückschlag im Abstiegskampf. Trotz 75 Minuten in Überzahl verlor die Mannschaft das wichtige Kellerduell.

Rückschlag für den FC Eichenau im Kampf um den Klassenerhalt: Im intensiven Kellerduell beim TSV Gilching II musste sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmeiser knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf die beiden Abstiegsrelegationsplätze nun fünf Punkte. Für Gilchings Reserve war es nach zuvor fünf sieglosen Partien der erste Sieg. Damit machen jetzt Gilching II, Türkenfeld, Aich, Maisach und Oberweikertshofen II die beiden Relegationsplätze unter sich aus.

Die Starzelbacher verpassten es vorerst, sich in diese Verlosung einzuschalten. Dabei spielte die Schmeiser-Elf in Gilching fast 75 Minuten in Überzahl. Rund um die 15. Minute überschlugen sich auf dem Kunstrasenplatz die Ereignisse: Zunächst brachte Joshua Nowood die Gastgeber in Führung (13.), zwei Minuten später sah Gilchings Tarik Kluge wegen einer Notbremse Rot. Weitere zwei Minuten danach glich Nico Stotz für Eichenau aus.

In der Folge hatte der FCE zwar optische Vorteile, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Stattdessen ging Gilching in der 65. Minute erneut in Führung, diesmal durch Luka Artmann. Eichenau war in der hektischen Schlussphase zwar um eine Antwort bemüht, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. (Dirk Schiffner)