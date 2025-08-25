Im Kellerduell: Burggen/Bernbeuern besiegt Peißenberg knapp

Burggen/Bernbeuren gewinnt Kellerduell gegen ersatzgeschwächte Peißenberger. Hausherren feiern knappen 1:0-Sieg in der Kreisliga.

Das bis dato letzte Liga-Duell zwischen Spielern aus Bernbeuren und Peißenberg liegt 13 Jahre zurück. Damals waren die beiden Landkreisrivalen noch in der A-Klasse unterwegs. Die Vergleiche damals entschied jeweils die Heimmannschaft für sich. Beim ersten Wiedersehen in der Kreisliga gewann erneut der Gastgeber. Der nunmehr als Spielgemeinschaft firmierende TSV Burggen/Bernbeuren setzte sich knapp mit 1:0 durch.

Viele Fehlpässe auf beiden Seiten

„Jetzt haben wir uns endlich mal belohnt“, zeigte sich Daniel Hindelang, der Coach des Aufsteigers erleichtert. „Wir waren die bessere Mannschaft“, sah er seine Truppe als verdienten Sieger an. Allerdings war der mäßige Saisonstart auch an den Burggener und Bernbeurener Spielern nicht spurlos vorbeigegangen: „Man merkt einfach, dass das Selbstvertrauen fehlt“, sagte Hindelang angesichts zahlreicher Fehlpässe auf beiden Seiten. Für Peißenbergs Coach waren die personellen Probleme ausschlaggebend für die spielerisch überschaubare Leistung seiner Elf: „Uns fehlten sieben Stammkräfte. Die Jungs haben aber alles gegeben, aber momentan reicht es halt einfach nicht.“

Die Peißenberger, die am vergangenen Wochenende bereits gegen Peiting verloren hatten, standen in der ersten Hälfte regelmäßig unter Druck, da die Platzherren mehr vom Spiel und auch ein Chancenplus hatten. Die Distanzschüsse von Martin Schmölz (14.) und Marius Birk (19.) verfehlten allerdings das Ziel. Auf der Gegenseite sorgte Max Hohenadel (19.) für Gefahr. Seine gute Möglichkeit entschärfte Keeper Wolfgang Meyer. Im Anschluss schoss Anton Hofmann (26.) aus guter Position über das Peißenberger Gehäuse. Besser machte es danach Manuel Jäger. Er setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte das 1:0 (35.). Die Möglichkeit zum 2:0 ließ Jäger (41.) kurz vor der Pause aus. Auch Peißenbergs Hannes Kunterweit (44.) scheiterte – er köpfte den Ball neben das Tor.

In der zweiten Hälfte legten die Teams mit flottem Tempo los. Peißenbergs Denis Mulaj (47.) und Burggen/Bernbeurens Jäger (50.) hatten Chancen. Danach verflachte die Partie, weil sich auf beiden Seiten die ungenauen Zuspiele häuften. Gefährliche Torabschlüsse gab es kaum noch, obwohl sich den Hausherren einige Kontergelegenheiten boten. „Die haben wir unsauber zu Ende gespielt“, bedauerte Hindelang.

Nur noch zweimal wurde es brenzlig. Jäger (70.) eroberte sich im Pressing den Ball, ohne aber daraus Kapital zu schlagen. Die Gäste verzeichneten eine Ausgleichchance: Hubert Jungmann (74.), der nach Verletzungspause in der zweiten Hälfte sein Comeback gab, scheiterte aus 17 Metern an Meyer. „Ansonsten haben wir alles gut wegverteidigt“, sagte Hindelang. Die Schlussphase verlief ohne zwingenden Aktionen.