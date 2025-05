Im Keller wird’s existenziell – Wiedergutmachung in Würm-Lindern?

Unangenehme Pflichtaufgabe für den Primus

Der souveräne Tabellenführer aus Kuckum (57 Punkte) gastiert beim stark abstiegsbedrohten Team von Viktoria Waldenrath-Straeten. Viktoria-Trainer Michel Noethlichs blickt kritisch auf die 1:2-Niederlage in Breberen zurück: „Wir haben am Sonntag kein gutes Spiel gemacht und auch verdient verloren. In der ersten Halbzeit waren die Abstände zu groß, als dass man kompakt mit Überzahl in die Balleroberung hätte gehen können. Breberen hat uns sehr planvoll und diszipliniert bespielt und durch gute Umschaltaktionen immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. In der zweiten Halbzeit reißen wir zwar das Spielgeschehen an uns, machen aber aus unserem Ballbesitz viel zu wenig. Zwar gab es Möglichkeiten für den Ausgleich, die allerdings eher zufällig oder durch Fehler des Gegners entstanden sind. Durchaus blieb Breberen gefährlich und hätte nach dem 2:0 auch erhöhen können. Dennoch nehmen wir viel Wichtiges aus diesem Spiel mit und arbeiten weiter zuversichtlich daran, uns von Woche zu Woche zu steigern.“