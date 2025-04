Im Keller-Kracher werden einfache Offensivlösungen gesucht

In der Fußball-Bezirksliga Ost empfängt der abstiegsbedrohte TSV Zorneding den Mitkonkurrenten TuS Raubling zu einem richtungsweisenden Ostermatch.

„Es geht in die heiße Phase“, sagt Sascha Bergmann. Der Trainer des TSV Zorneding und seine Mannschaft stehen in der Bezirksliga Ost vor den entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag (15 Uhr) bekommen es die Zornedinger (13.) im heimischen Sportpark mit Mitkonkurrent TuS Raubling (14.) zu tun.

„Es ist noch nicht das alles entscheidende Spiel, aber natürlich schon ein sehr wichtiges. Wir wollen die Punkte zu Hause behalten“, so Bergmann. Zuletzt setzte es für den TSV drei Niederlagen am Stück. Die Zornedinger rutschten auf einen Relegationsplatz ab. Das Restprogramm meint es jedoch gut mit dem Bergmann-Team, das in den verbleibenden fünf Ligapartien ausschließlich auf Gegner auf Augenhöhe trifft und den Klassenverbleib somit in der eigenen Hand behält.

Grundtugenden in den „heißen Wochen“ gefordert

„Auf uns warten heiße Wochen mit mehreren spannenden Begegnungen. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Jungs“, zeigt sich Bergmann optimistisch. „Gegen Raubling müssen wir die Grundtugenden auf den Platz bringen. Wir müssen Zweikämpfe suchen und gewinnen. Der Gegner ist gut aus der Rückrunde gekommen, hat zuletzt, im Gegensatz zu uns, immer wieder gepunktet.“

Vor Selbstvertrauen strotzen dürften die Raublinger derzeit allerdings auch nicht. Seit fünf Spielen hat der TuS nicht mehr gewonnen. „Aber sie haben ihre Stärken, verteidigen aggressiv und kompakt. Wir müssen kreative Lösungen finden und wir brauchen Typen auf dem Platz, die dagegenhalten“, kündigt Zornedings Trainer an.

„In unseren Spielen zuletzt waren wir nicht unbedingt viel schlechter als der Gegner. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Wir haben im Training daran gearbeitet, zielstrebiger zu werden und einfache Lösungen in der Offensive zu finden. Jetzt gilt es, den Bock im Spiel umzustoßen“, so Bergmann, der mit seiner Mannschaft am Samstag einen wichtigten Schritt Richtung Klassenerhalt machen will.