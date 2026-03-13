Im Keller fordert Hilden den FC Remscheid, TSV Solingen gegen Kapellen

Spieltag 23 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der VfB 03 Hilden II und der FC Remscheid haben sich im Keller nichts zu schenken. Vorn geht es ebenfalls spannend zu, unter anderem empfängt der TSV Solingen den SC Kapellen-Erft. Alles Weitere zum Spieltag seht ihr hier:
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath