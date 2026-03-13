 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Im Keller fordert Hilden den FC Remscheid, TSV Solingen gegen Kapellen

Landesliga 1: Der VfB 03 Hilden II und der FC Remscheid haben sich im Keller nichts zu schenken. Vorn geht es ebenfalls spannend zu, unter anderem empfängt der TSV Solingen den SC Kapellen-Erft.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Unterschiedliche Ausgangslagen bei Kapellen und Hilden.
Unterschiedliche Ausgangslagen bei Kapellen und Hilden. – Foto: Udo Waffenschmidt

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 23 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der VfB 03 Hilden II und der FC Remscheid haben sich im Keller nichts zu schenken. Vorn geht es ebenfalls spannend zu, unter anderem empfängt der TSV Solingen den SC Kapellen-Erft. Alles Weitere zum Spieltag seht ihr hier:

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
13:00
Spieltext VfB Hilden II - FC Remscheid

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext SSV Born - VSF Amern

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00
Spieltext FC Wülfrath - Nettetal

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext Solingen 03 - TuRU 80

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00live
Spieltext SC Velbert - DV Solingen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext TSV Solingen - SC Kapellen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30
Spieltext FC Kosova - Mennrath

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
16:00live
Spieltext ASV Süchteln - SG Unterrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert
So., 22.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - 1. FC Wülfrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - SSV Bergisch Born
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden II

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!