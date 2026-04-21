Im Keller brennt noch Licht? Schnaitheim will gegen Hüttlingen siegen

Die Rollen sind klar verteilt: Die SGM Tannhausen/Stödtlen geht als Tabellen-15. in dieses Heimspiel, die SG Bettringen als Zweiter mit nur fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II. Tannhausen holte aus den vergangenen drei Partien nur zwei Punkte, spielte 0:0 gegen den FC Durlangen, verlor 1:2 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und unterlag zuvor 0:1 in Nattheim. Bettringen dagegen meldete sich mit einem 3:1 gegen Dorfmerkingen II eindrucksvoll zurück, spielte davor 1:1 gegen Unterkochen und gewann zuvor 2:1 gegen Schnaitheim. Schon das Hinspiel war eng, Bettringen setzte sich am 10. September 2025 mit 3:2 durch, doch diesmal steht für beide Seiten noch mehr auf dem Spiel: oben der Anschluss an Platz eins, unten jeder Punkt im Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Der SSV Aalen empfängt als Tabellen-Siebter den Fünften 1. FC Germania Bargau zu einem Duell, in dem beide ihre Position im oberen Mittelfeld festigen und vielleicht noch einmal nach vorne schielen wollen. Aalen kommt allerdings mit gemischten Gefühlen: Auf das 2:2 in Neuler folgten ein 0:1 gegen Nattheim und zuletzt die bittere 3:4-Niederlage in Durlangen. Bargau reist ebenfalls nicht mit Rückenwind an, denn nach dem 2:1 in Unterkochen setzte es ein 1:3 in Schwabsberg-Buch und zuvor ein 0:2 gegen Dorfmerkingen II. Das Hinspiel endete am 10. September 2025 mit 1:1, und vieles spricht auch diesmal für ein enges Spiel zweier Mannschaften, die sich tabellarisch keinen Fehltritt leisten sollten.

Morgen, 18:00 Uhr TV Neuler TV Neuler Sportfreunde Lorch SF Lorch 18:00 live PUSH

Für den TV Neuler ist dieses Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Sportfreunde Lorch fast schon ein Schlüsselspiel im unteren Drittel. Neuler ist Zwölfter, hat zuletzt beim 0:3 in Nattheim einen Dämpfer kassiert, davor aber mit dem 0:0 in Böbingen und dem 2:2 gegen Aalen gepunktet; Lorch dagegen wartet als Tabellen-16. weiter auf Stabilität und verlor zuletzt 2:4 in Heldenfingen/Heuchlingen, 0:3 gegen Schwabsberg-Buch und 0:4 bei Dorfmerkingen II. Das Hinspiel am 17. September 2025 endete 2:2, und genau darin liegt für Lorch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Für Neuler wäre ein Sieg jedoch besonders wertvoll, weil er den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern und den direkten Konkurrenten weiter auf Distanz halten könnte.

Morgen, 18:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim TSV Böbingen Böbingen 18:00 PUSH

Die TSG Nattheim geht als Tabellenvierter mit deutlichem Schwung in dieses Heimspiel gegen den Vorletzten TSV Böbingen. Drei Siege in Serie – 1:0 in Heldenfingen/Heuchlingen, 1:0 beim SSV Aalen und zuletzt 3:0 gegen den TV Neuler – haben Nattheim wieder klar in Schlagdistanz zur Spitzengruppe gebracht. Böbingen dagegen steckt weiter tief unten fest und holte aus den vergangenen drei Partien nur einen Punkt, beim 0:0 gegen Neuler nach den Niederlagen in Schwabsberg-Buch und gegen Heldenfingen/Heuchlingen. Das Hinspiel endete am 10. September 2025 1:1, doch die aktuelle Formkurve spricht diesmal deutlich für Nattheim.

Im Duell des Tabellenachten FC Durlangen mit dem Zehnten SG Heldenfingen/Heuchlingen geht es um weit mehr als nur Mittelfeldkosmetik. Durlangen hat sich mit dem 4:3 gegen Aalen nach zuvor zwei sieglosen Spielen eindrucksvoll zurückgemeldet, während Heldenfingen/Heuchlingen nach dem 5:1 in Böbingen und dem 4:2 gegen Lorch mit breiter Brust anreist, obwohl davor in Nattheim verloren wurde. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte, was dieser Partie zusätzlichen Nachdruck verleiht. Das Hinspiel gewann Durlangen am 10. September 2025 mit 3:1, doch die jüngsten Ergebnisse deuten diesmal auf eine Begegnung hin, in der vieles offen ist.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II empfängt als Tabellenneunter die sechstplatzierte DJK Schwabsberg-Buch zu einem Spiel, das im gesicherten Mittelfeld dennoch beträchtliche Wirkung entfalten kann. Hofherrnweiler-Unterrombach II zeigte sich zuletzt wechselhaft, gewann 3:1 bei Dorfmerkingen II und 2:1 gegen Tannhausen/Stödtlen, ließ aber beim 2:2 in Schnaitheim Punkte liegen; Schwabsberg-Buch reist mit zwei starken Auftritten an, dem 3:1 gegen Bargau und dem 3:0 in Lorch, nachdem es zuvor 3:3 gegen Durlangen gespielt hatte. Die DJK hat bei zwei Spielen weniger bereits 37 Punkte auf dem Konto und könnte mit einem weiteren Erfolg den Druck auf die Teams vor ihr erhöhen. Im Hinspiel setzte sich Schwabsberg-Buch am 10. September 2025 spektakulär mit 4:3 durch, was diesem Rückspiel zusätzliche Schärfe verleiht.

Morgen, 19:00 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim TSV Hüttlingen Hüttlingen 19:00 PUSH