Im Keller bleibt es eng, Neuwerk II will den Siegeslauf fortsetzen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der 19. Spieltag steht an. Der Rheydter SV will beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Die formstarken Sportfreunde Neuwerk wollen ihren Lauf auch gegen den SC Rheindahlen fortsetzen. Die DJK Hehn und der TuS Liedberg brauchen derweil einen Erfolg um aus dem Negativstrudel zu entkommen.

Die Sportfreunde Neuwerk wollen ihren Siegeslauf fortsetzen
Die Sportfreunde Neuwerk wollen ihren Siegeslauf fortsetzen – Foto: Michael Heinz Kelleners

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Liga-Primus Rheydter SV will den Vorsprung von sieben Punkten mit einem Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn weiter ausbauen. Das formstärkste Team der Liga, die Sportfreunde Neuwerk, will seinen Lauf auch gegen den SC Rheindahlen fortsetzen. Der TuS Liedberg und die DJK Hehn wollen ihren sieglosen Lauf jeweils mit einem Dreier beenden. Das ist der 19. Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
19:30
Korschenbr. - Red Stars MG

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
16:00live
SV Otzenrath - Odenkirchen II

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
13:30
ASV Süchteln II - SV Schelsen

So., 15.03.2026, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
12:30
SF Neuwerk II - Rheindahlen

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
15:30
Polizei SV - Liedberg

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:00
DJK Hehn - Neersbroich

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:00
Wickrathhahn - Rheydter SV

Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen

Die nächsten Spieltage:

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Polizei SV
Sa., 21.03.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Korschenbr.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Wickrathhahn
So., 22.03.26 15:00 Uhr Liedberg - DJK Hehn
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Schelsen - SF Neuwerk II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Red Stars MG - ASV Süchteln II

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG
So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen