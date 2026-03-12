Im Keller bleibt es eng, Neuwerk II will den Siegeslauf fortsetzen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Liga-Primus Rheydter SV will den Vorsprung von sieben Punkten mit einem Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn weiter ausbauen. Das formstärkste Team der Liga, die Sportfreunde Neuwerk, will seinen Lauf auch gegen den SC Rheindahlen fortsetzen. Der TuS Liedberg und die DJK Hehn wollen ihren sieglosen Lauf jeweils mit einem Dreier beenden. Das ist der 19. Spieltag:
Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen
Die nächsten Spieltage:
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Polizei SV
Sa., 21.03.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Korschenbr.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Wickrathhahn
So., 22.03.26 15:00 Uhr Liedberg - DJK Hehn
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Schelsen - SF Neuwerk II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Red Stars MG - ASV Süchteln II
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG
So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen