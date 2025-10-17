– Foto: SV 08 Steinach

„Im Käfig gereift“ Paul Eichhorn-Nelson will mit dem SV 08 Steinach gegen Steinbach-Hallenberg zurück in die Erfolgsspur. Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 Steinach Steinbach-H. Paul Eichhorn-Nelson

Wenn der SV 08 Steinach am Samstag um 15 Uhr den FC Steinbach-Hallenberg empfängt, geht es für die Nullachter um mehr als nur drei Punkte. Nach zwei Niederlagen in Folge und dem Pokalaus gegen Fahner Höhe wollen die Männer vom Fellberg im Heimspiel wieder ein anderes Gesicht zeigen. Einer, der dabei eine Schlüsselrolle spielt, ist Torhüter Paul Eichhorn-Nelson – ein Keeper, der in Steinach längst mehr ist als nur die neue Nummer eins.

Vom Reservetorwart zum Rückhalt Seit 2010 trägt der heute 24-Jährige das Steinacher Trikot. Viele Jahre war er die Nummer zwei, sammelte Einsatzminuten vor allem in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga. Doch im Sommer änderte sich alles: „Mir persönlich bedeutet das sehr viel. Ich bin seit 2010 in Steinach und habe lange darauf hingearbeitet“, sagt Eichhorn-Nelson. Nach einem schwierigen Jahr nutzte er die Vorbereitung, um sich neu zu beweisen: „Ich habe mich im Sommer richtig fit gemacht, damit ich der Mannschaft bestmöglich helfen kann.“ Inzwischen ist er unangefochtener Stammkeeper – und auch emotional einer der Lautsprecher auf dem Platz. Trotz seiner eher geringen Körpergröße überzeugt Eichhorn-Nelson mit Mut, Mentalität und Spielverständnis. „Dadurch, dass ich so klein bin, habe ich meinen ganz eigenen Stil als Torwart. Im Stellungsspiel, im Eins-gegen-Eins, mental und im Coaching liegen meine Stärken“, erklärt er. Schwächen gesteht er offen ein – und arbeitet akribisch daran: „Klar, bei Standards ist es durch meine Größe manchmal schwierig, aber wir bekommen das dieses Jahr im Verbund sehr gut geklärt.“

Respekt statt Überheblichkeit Nach dem Derbysieg gegen Sonneberg kassierte Steinach zuletzt zwei klare Niederlagen – in Hildburghausen (1:6) und im Pokal gegen Fahner Höhe (1:4). Trotzdem bleibt Eichhorn-Nelson positiv. „Ich finde nicht, dass das ein mentaler Abfall war. Wir haben gegen zwei sehr gute Mannschaften gespielt. In Hildburghausen waren wir in der ersten Halbzeit mit vielen Verletzten und Kranken einfach nicht richtig da, aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns stabilisiert. Gegen Fahner Höhe hat man dann schon deutlich den Klassenunterschied gesehen.“ Vor dem Duell mit Steinbach-Hallenberg warnt der Keeper dennoch eindringlich: „Angst habe ich prinzipiell nicht, weil ich weiß, was wir können. Aber ich warne trotzdem vor jedem Gegner. Jeder spielt nicht umsonst in dieser Liga und hat seine individuelle Qualität.“ Das wird besonders deutlich, wenn man die letzten Ergebnisse vergleicht: Steinbach-Hallenberg siegte kürzlich auswärts in Hildburghausen – dort, wo Steinach eine Woche später eine herbe Niederlage kassierte. „Das zeigt, dass sie Qualität haben“, sagt Eichhorn-Nelson. „Jeder weiß, wie schwierig es ist, in Hildburghausen Punkte mitzunehmen.“