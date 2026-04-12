Im Jahr 2026 noch ohne Erfolg: Der SC Maisach verliert auch in Fuchstal deutlich

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (grüne Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Maisach wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2026. Die Mannschaft bleibt auf dem Abstiegsrelegationsplatz zurück.

Der SC Maisach wartet weiter auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2026. Eine Woche nach der 2:5-Niederlage gegen den SC Unterpfaffenhofen verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle auch beim SV Fuchstal deutlich mit 1:4. In der Tabelle bleibt der SCM damit auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur einen Punkt – verloren ist also noch nichts. Dennoch wächst der Druck, endlich die Wende zu schaffen.

Die Partie war praktisch schon zur Pause entschieden. Michael Deininger brachte Fuchstal bereits nach vier Minuten in Führung, Noah Tasler erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Per Elfmeter stellte Samuel Keßler in der 32. Minute auf 3:0 und erzielte damit bereits seinen 20. Saisontreffer. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Maisach zwar bemüht, doch die Gastgeber verwalteten ihren Vorsprung ohne größere Probleme. Als Tasler nach 67 Minuten auch noch das 4:0 erzielte, war die Partie endgültig gelaufen. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang Frano Simic immerhin noch der Ehrentreffer für den SCM. (Dirk Schiffner)