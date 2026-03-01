Im Jahr 2026 feiert die TSF Bracht ein großes Jubiläum 125 Jahre TSF Bracht – ein Jubiläum im Zeichen von Gemeinschaft, Wurzeln und Zusammenhalt. von TSF Bracht / Thomas Kuligowski · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die TSF Bracht hat zum Jubiläum nicht nur die Weisweiler-Elf zu Gast. – Foto: TSF Bracht

Im Jahr 2026 feiern die Turn- und Sportfreunde 1901/1920 Bracht ihr 125-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das bewusst nicht nur auf sportliche Erfolge zurückblickt, sondern vor allem auf das, was den Verein seit mehr als einem Jahrhundert trägt: Gemeinschaft, Ehrenamt und Zusammenhalt.

Fusion zur TSF im Jahr 1920 Die Wurzeln der TSF Bracht reichen bis ins Jahr 1901 zurück, als der Verein unter dem Namen Germania Bracht gegründet wurde. Mit der Fusion mit dem Sportverein Viktoria im Jahr 1920 entstand der Verein in seiner heutigen Form. Schon damals stand dieser Zusammenschluss für das, was die TSF bis heute ausmacht: unterschiedliche Menschen, Abteilungen und Ideen – vereint unter einem gemeinsamen Vereinsgedanken. Was als klassischer Turnverein begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem modernen Breitensportverein entwickelt. Heute bieten die TSF Bracht ein vielfältiges sportliches Angebot – von Fußball, Leichtathletik, Turnen und Tanz bis hin zu Reha- und Gesundheitssport. Trotz dieser Vielfalt versteht sich der Verein bewusst als eine Gemeinschaft, in der Jung und Alt, Freizeit- und Leistungssportlerinnen und -sportler zusammengehören. Über Generationen hinweg sind die TSF Bracht für viele Menschen im Ort ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden: als sportliche Heimat, als Treffpunkt, als Ort des Miteinanders. Von den jüngsten Mitgliedern bis zu den langjährig Engagierten fühlen sich viele dem Verein eng verbunden.

„125 Jahre TSF Bracht – das sind vor allem 125 Jahre ehrenamtliches Engagement“, betont der Verein. „Ohne die vielen Menschen, die sich früher wie heute mit Herzblut eingebracht haben, wäre der Verein nicht das, was er heute ist.“ Der Dank gilt ebenso den Sponsoren und Unterstützern sowie der Burggemeinde Brüggen, die den Verein seit vielen Jahren begleiten und fördern. Weisweiler Elf kommt Das Jubiläumsjahr 2026 wird als gemeinsames Jahr für den gesamten Verein und den ganzen Ort verstanden. Mehrere Veranstaltungen laden ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzufeiern und Teil dieses besonderen Jubiläums zu sein: