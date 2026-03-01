Im Jahr 2026 feiert die TSF Bracht ein großes Jubiläum

Im Jahr 2026 feiern die Turn- und Sportfreunde 1901/1920 Bracht ihr 125-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das bewusst nicht nur auf sportliche Erfolge zurückblickt, sondern vor allem auf das, was den Verein seit mehr als einem Jahrhundert trägt: Gemeinschaft, Ehrenamt und Zusammenhalt.
Die Wurzeln der TSF Bracht reichen bis ins Jahr 1901 zurück, als der Verein unter dem Namen Germania Bracht gegründet wurde. Mit der Fusion mit dem Sportverein Viktoria im Jahr 1920 entstand der Verein in seiner heutigen Form. Schon damals stand dieser Zusammenschluss für das, was die TSF bis heute ausmacht: unterschiedliche Menschen, Abteilungen und Ideen – vereint unter einem gemeinsamen Vereinsgedanken.
Was als klassischer Turnverein begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem modernen Breitensportverein entwickelt. Heute bieten die TSF Bracht ein vielfältiges sportliches Angebot – von Fußball, Leichtathletik, Turnen und Tanz bis hin zu Reha- und Gesundheitssport. Trotz dieser Vielfalt versteht sich der Verein bewusst als eine Gemeinschaft, in der Jung und Alt, Freizeit- und Leistungssportlerinnen und -sportler zusammengehören. Über Generationen hinweg sind die TSF Bracht für viele Menschen im Ort ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden: als sportliche Heimat, als Treffpunkt, als Ort des Miteinanders. Von den jüngsten Mitgliedern bis zu den langjährig Engagierten fühlen sich viele dem Verein eng verbunden.
„125 Jahre TSF Bracht – das sind vor allem 125 Jahre ehrenamtliches Engagement“, betont der Verein. „Ohne die vielen Menschen, die sich früher wie heute mit Herzblut eingebracht haben, wäre der Verein nicht das, was er heute ist.“ Der Dank gilt ebenso den Sponsoren und Unterstützern sowie der Burggemeinde Brüggen, die den Verein seit vielen Jahren begleiten und fördern.
Das Jubiläumsjahr 2026 wird als gemeinsames Jahr für den gesamten Verein und den ganzen Ort verstanden. Mehrere Veranstaltungen laden ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzufeiern und Teil dieses besonderen Jubiläums zu sein:
30. Mai 2026: Ein besonderes sportliches Highlight ist das Jubiläumsspiel der Brachter Legenden gegen die Hennes-Weisweiler-Elf – ein Fußballfest mit Emotionen, Erinnerungen und bekannten Namen des deutschen Fußballs.
Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets sind an mehreren Vorverkaufsstellen im Ort sowie online über Eventim erhältlich. Weitere Informationen finden sich auf der Vereinswebsite.
11. Juli 2026: Beim großen TSF-Familientag steht das Vereinsleben im Mittelpunkt – mit Aktionen für Kinder, Familien und alle Abteilungen.
5. September 2026: Die Saisoneröffnung der Fußballjugend rückt den Nachwuchs in den Fokus und unterstreicht die Bedeutung der Jugendarbeit für die Zukunft des Vereins.
Darüber hinaus sind über das gesamte Jahr hinweg weitere Aktionen und begleitende Formate geplant. Aktuelle Informationen werden fortlaufend über die Vereinsmedien, die Website sowie die Social-Media-Kanäle der TSF Bracht veröffentlicht.
Mit dem Jubiläum möchten die TSF Bracht deutlich machen, welche wichtige Rolle Sportvereine gerade im ländlichen Raum spielen: als Orte der Begegnung, der Integration und des gelebten Miteinanders.