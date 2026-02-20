Im Interview : Tufan Lacin vor dem letzten Härtetest

Alle haben gezeigt, dass sie Leistung bringen, wenn ich sie bringe.“

„Im Großen und Ganzen lief die Vorbereitung sehr gut. Wir haben kaum verletzte Spieler, was in dieser Phase sehr wichtig ist. Jeder konnte sich zeigen und sich für die kommenden Aufgaben empfehlen.“

Wie wichtig ist dir die Hierarchie innerhalb des Teams?

„Wir haben einen breiten und sehr guten Kader. Viele Spieler haben bewiesen, dass sie echte Optionen sind. Für mich als Trainer ist das positiv. Ich habe nicht nur eine Lösung, sondern mehrere. Natürlich ist das Fluch und Segen zugleich, aber wir brauchen jeden einzelnen Spieler. Alle haben gezeigt, dass sie Leistung bringen, wenn ich sie bringe.“

„Im Fußball ist eine klare Hierarchie immer wichtig, und die haben wir. Das tut uns als Mannschaft gut. Gleichzeitig vertraue ich jedem einzelnen Spieler.“

„Am Ende zählen die drei Punkte, weil wir das klare Ziel haben aufzusteigen. Wir werden von Anfang an da sein und ab dem ersten Spieltag der Rückrunde Vollgas geben.“

Ihr habt in der Hinrunde acht Spiele gewonnen. Ist das der Anspruch für die Rückrunde?

„Wir wollen unsere Serie ausbauen. Acht Spiele, acht Siege – das war stark. Dafür arbeiten wir hart und wollen daran anknüpfen.

Am Sonntag wartet mit dem SV Aubing eine spielstarke Mannschaft. Was erwartest du?

„Uns erwartet eine der spielstärksten Mannschaften in ganz München. Aubing hat sehr gute Einzelspieler, die jederzeit den Unterschied machen können. Sie verfügen über Qualität auf jeder Position. Viele könnten bestimmt auch in der Bayernliga spielen.“

„Es wird eine harte Nuss, aber genau das brauchen wir, weil es für uns nächste Woche wieder um Punkte geht. Da passt so ein Gegner perfekt.“

„Wir fahren nicht nach Aubing, um uns hinten reinzustellen. Wir wollen aktiv sein, mit offenem Visier spielen und alles reinwerfen. Fußballerisch sind wir definitiv in der Lage, gefährliche Situationen zu schaffen. Die größte Aufgabe wird sein, das über 90 Minuten konstant umzusetzen.“

Du hast ein gutes Verhältnis zu Aubings Trainer Patrick. Welche Bedeutung hat das?

„Zu Patrick habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Menschlich ist er top und es macht Spaß, sich mit ihm über Fußball oder auch andere Themen auszutauschen.“

„Seine fußballerische Laufbahn spricht für sich. Ich habe großen Respekt vor dem, was er geleistet hat. Man sieht auch, wie er seine Mannschaft coacht. Er strahlt viel Ruhe und Überzeugung aus. Das gefällt mir.“

„Ich freue mich extrem auf das Spiel und hoffe auf viele Zuschauer, die eine gute Partie sehen werden.“