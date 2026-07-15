Im internen Verbandsliga-Duell: Aufsteiger verliert 0:2

Für Rottenburg war dieser Erfolg mehr als ein weiteres Ergebnis in der Vorbereitung. Der Klub hatte die vergangene Verbandsliga-Saison erst über die Relegation gerettet und weiß, wie dünn die Linie zwischen Stabilität und Sorgen werden kann. Gegen Balingen II wirkte die Mannschaft nun geordnet genug, um einem neuen Ligakonkurrenten früh Grenzen zu zeigen.

Die erste Entscheidung fiel in der 37. Minute, als Anton Jansen das 1:0 erzielte. Bis dahin blieb der Test im Rahmen dessen, was man zwischen zwei Verbandsligisten erwarten darf: viele Suchbewegungen, noch nicht jeder Ablauf sauber, aber genügend Intensität, um Erkenntnisse zu liefern. Nach der Pause stellte Aaron Leyhr in der 67. Minute auf 2:0 und gab Rottenburg damit jene Ruhe, die in der vergangenen Saison zu oft fehlte.

Für die TSG Balingen II war die Niederlage kein Bruch, sondern ein Hinweis. Als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 3, kommt die Mannschaft mit Rückenwind in die neue Klasse. Doch die Verbandsliga wird andere Anforderungen stellen: mehr Körperlichkeit, weniger Zeit, konsequentere Gegner. Rottenburg zeigte dem Aufsteiger, dass diese Anpassung Arbeit braucht.