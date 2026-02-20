Endlich geht es wieder los und für die Freien Turner Braunschweig steht nach der Wintervorbereitung direkt ein echter Prüfstein an. Zum Re-Start der Liga wartet mit Vorsfelde einer der Aufstiegsfavoriten. Eine Aufgabe, die Trainer Gian Luca Renner realistisch einordnet.
„Es wird nach der Vorbereitung mit einigen Fragezeichen direkt ein Härtetest gegen einen der Aufstiegsfavoriten“, sagt der Coach vor dem Duell. Der Gegner bringe viel Qualität mit: „Es erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die individuell mit qualitativ starken Spielern besetzt ist und mit viel Tempo den Weg in die Offensive sucht.“
Aktuell steht Vorsfelde auf dem zweiten Platz und könnte mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenspitze wieder übernehmen. Auch wenn man dann drei Spiele mehr als der MTV Gifhorn absolviert hätte.
Dennoch blickt Renner zuversichtlich auf die Partie. „Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir sie ärgern können.“ Damals gewannen die Freien Turner mit 3:2. Eine von zwei Saisonniederlage des SSV Vorsfelde.
Für die Freien Turner geht es darum, die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung mitzunehmen. „Wir wollen mutig sein und unsere Ergebnisse aus den Vorbereitungsspielen bestätigen“, so Renner weiter. Beide Teams gestalteten die Generalprobe mit einem klaren Sieg.
Mit dem Start in die Restrunde wächst auch die Vorfreude auf den Pflichtspielalltag. „Wir freuen uns, dass das Wetter besser wird, es endlich wieder losgeht und Normalität einkehrt“, betont der Trainer. Für Gian Luca Renner das erste Pflichtspiel als Cheftrainer. Sicherlich ein Besonderes.
Die Freien Turner stehen auf dem elften Platz und wollen die unbefriedigende Bilanz endlich aufbessern. Der zweite Auswärtssieg der Saison wäre da ein Willkommenes.
Die Bühne ist also bereitet für einen anspruchsvollen Auftakt in die zweite Saisonhälfte.
Anstoß ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr.