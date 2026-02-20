– Foto: Stefan Schneider- FT Braunschw

Endlich geht es wieder los und für die Freien Turner Braunschweig steht nach der Wintervorbereitung direkt ein echter Prüfstein an. Zum Re-Start der Liga wartet mit Vorsfelde einer der Aufstiegsfavoriten. Eine Aufgabe, die Trainer Gian Luca Renner realistisch einordnet.

„Es wird nach der Vorbereitung mit einigen Fragezeichen direkt ein Härtetest gegen einen der Aufstiegsfavoriten“, sagt der Coach vor dem Duell. Der Gegner bringe viel Qualität mit: „Es erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die individuell mit qualitativ starken Spielern besetzt ist und mit viel Tempo den Weg in die Offensive sucht.“

Aktuell steht Vorsfelde auf dem zweiten Platz und könnte mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenspitze wieder übernehmen. Auch wenn man dann drei Spiele mehr als der MTV Gifhorn absolviert hätte.

Dennoch blickt Renner zuversichtlich auf die Partie. „Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir sie ärgern können.“ Damals gewannen die Freien Turner mit 3:2. Eine von zwei Saisonniederlage des SSV Vorsfelde. Für die Freien Turner geht es darum, die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung mitzunehmen. „Wir wollen mutig sein und unsere Ergebnisse aus den Vorbereitungsspielen bestätigen“, so Renner weiter. Beide Teams gestalteten die Generalprobe mit einem klaren Sieg.