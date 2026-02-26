Im Hinblick auf die Ziele: Große Zuversicht bei Marco Allekotte

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: In der vergangenen Spielzeit sorgte Glück Auf Sterkrade als Aufsteiger für Aufsehen und landete am Ende der Saison auf einem starken sechsten Rang. Aktuell steht die Mannschaft von Cheftrainer Marco Allekotte jedoch nur auf Platz zehn. Auch der Start in das Jahr 2026 gestaltete sich schwierig in Sterkrade. Der Übungsleiter sprach über die aktuelle Situation.
"Wir müssen schon ehrlich zu uns sein und die Hinrunde insgesamt als unbefriedigend bewerten. Wenn man beispielsweise berücksichtigt, wie viele Spiele wir mit 1:2 verloren haben, ist das einerseits ein Zeichen, dass wir eigentlich immer nah dran waren und dennoch fehlten halt oft diese berühmten paar Prozent", sagte der Chefcoach über die Hinserie seines Teams. Er führte weiter aus: "Das haben wir selbstverständlich analysiert und aufgearbeitet, um in der Rückrunde erfolgreicher zu sein."
Der Start in das Jahr 2026 war mit schweren Aufgaben gespickt. Zunächst verlor sein Team knapp mit 1:2 gegen den TSV Safakspor Oberhausen. Auch das darauffolgende Duell gegen den Tabellenführer 1. FC Hirschkamp ging mit 2:4 verloren. In der vergangenen Liga-Partie zeigte seine Mannschaft allerdings eine Reaktion und besiegte den BV Osterfeld souverän mit 5:1.
Mit nur sechs Punkten Vorsprung auf Rang 14 bleibt es weiterhin spannend für Sterkrade. Im Hinblick auf die Ambitionen für das verbleibende Spieljahr äußerte Allekotte: "Auch wenn unsere Tabelle etwas anderes aussagt, hängt die Zahl der Absteiger sehr stark vom Abschneiden der Bezirksligisten unseres Kreises ab. Hiervon können und dürfen wir jedoch unsere eigenen Ziele nicht abhängig machen. Daher geht es für uns darum, bestmöglich ohne einen Blick auf die Bezirksligen, den Klassenerhalt durch eigene Erfolge zu sichern."
Durch den Sieg gegen Osterfeld stoppte Sterkrade einen Lauf von drei Niederlagen in Serie. Somit verschaffte sich die Mannschaft von Allekotte ein wenig Luft.
Schon während des Negativtrends blieb der Übungsleiter mit Blick auf die restliche Saison gelassen. "Gerade die Leistung im Spiel beim Ligaprimus 1.FC Hirschkamp, hat bestätigt welches Potential in der Mannschaft steckt. Weiterhin konnten wir im Winter auch neue Spieler für unseren Kader gewinnen, oder auch zurück zu gewinnen", erklärte er. Der Chefcoach fügte abschließend noch hinzu: "Neben diesen Aspekten zeigen uns die Trainingsbeteiligung sowie die Trainingsleistungen, dass die Jungs Lust auf eine erfolgreichere Rückrunde haben. Aus diesen Gründen ziehen wir unsere große Zuversicht, unsere Ziele dieser Saison zu erreichen."
Am kommenden Spieltag trifft Glück Auf Sterkrade auf den TB Oberhausen, der aktuell den 14 Rang belegt. Mit einem zweiten Dreier in Folge könnte sich das Team von Allekotte mit großen Schritten vom Tabellenkeller entfernen.