Im Hinblick auf die Ziele: Große Zuversicht bei Marco Allekotte

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Nach einem starken sechsten Platz in der vergangenen Saison hat Glück Auf Sterkrade in der aktuellen Spielzeit mit einigen Problemen zu kämpfen. Mit einem Erfolg im vergangenen Duell gegen den BV Osterfeld konnte der Negativtrend jedoch gestoppt werden.

Glück Auf Sterkrade beendet Negativtrend – Foto: Michael Werner

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: In der vergangenen Spielzeit sorgte Glück Auf Sterkrade als Aufsteiger für Aufsehen und landete am Ende der Saison auf einem starken sechsten Rang. Aktuell steht die Mannschaft von Cheftrainer Marco Allekotte jedoch nur auf Platz zehn. Auch der Start in das Jahr 2026 gestaltete sich schwierig in Sterkrade. Der Übungsleiter sprach über die aktuelle Situation.

Sieg gegen Osterfeld beendet Negativtrend "Wir müssen schon ehrlich zu uns sein und die Hinrunde insgesamt als unbefriedigend bewerten. Wenn man beispielsweise berücksichtigt, wie viele Spiele wir mit 1:2 verloren haben, ist das einerseits ein Zeichen, dass wir eigentlich immer nah dran waren und dennoch fehlten halt oft diese berühmten paar Prozent", sagte der Chefcoach über die Hinserie seines Teams. Er führte weiter aus: "Das haben wir selbstverständlich analysiert und aufgearbeitet, um in der Rückrunde erfolgreicher zu sein." Der Start in das Jahr 2026 war mit schweren Aufgaben gespickt. Zunächst verlor sein Team knapp mit 1:2 gegen den TSV Safakspor Oberhausen. Auch das darauffolgende Duell gegen den Tabellenführer 1. FC Hirschkamp ging mit 2:4 verloren. In der vergangenen Liga-Partie zeigte seine Mannschaft allerdings eine Reaktion und besiegte den BV Osterfeld souverän mit 5:1.

Mit nur sechs Punkten Vorsprung auf Rang 14 bleibt es weiterhin spannend für Sterkrade. Im Hinblick auf die Ambitionen für das verbleibende Spieljahr äußerte Allekotte: "Auch wenn unsere Tabelle etwas anderes aussagt, hängt die Zahl der Absteiger sehr stark vom Abschneiden der Bezirksligisten unseres Kreises ab. Hiervon können und dürfen wir jedoch unsere eigenen Ziele nicht abhängig machen. Daher geht es für uns darum, bestmöglich ohne einen Blick auf die Bezirksligen, den Klassenerhalt durch eigene Erfolge zu sichern." Allekotte vertraut seinem Team Durch den Sieg gegen Osterfeld stoppte Sterkrade einen Lauf von drei Niederlagen in Serie. Somit verschaffte sich die Mannschaft von Allekotte ein wenig Luft.