Im Heimspiel gegen FSV punkten

Die U19 des 1. FC Saarbrücken hat zuletzt in der NLZ-Liga B Gruppe F gute Ergebnisse erzielt und ist auf den sechsten Platz vorgerückt. Das soll sich nun fortsetzen, am Samstag (13 Uhr, Rasenplatz Holzer Str.) kommt mit dem FSV Frankfurt aber der Spitzenreiter der Gruppe nach Quierschied. "Wir haben ein oder höchstens zwei angeschlagene Spieler, aber da müssen wir sehen ob es reicht. Luca Behr wird uns fehlen, weil er mit der Ersten nach Essen fährt, für ihn natürlich eine tolle Sache, dass er da mit dabei sein kann. Eine Premiere für ihn und es zeigt, dass auch Spieler aus der U19 in die Erste berufen werden. Wir haben mit Aachen schon den Tabellenführer zuletzt mit dem Remis gestürzt und wollen das morgen dann wiederholen", sagte FCS-U19-Trainer Salvatore D'Andrea am Freitag. Um noch einen Platz in der Tabelle gut zu machen, muss aber viel zusammenkommen. Auf den Fünften Preußen Münster fehlen sechs Punkte. allerdings haben die Saarländer ein Spiel weniger ausgetragen wie die Westfalen.